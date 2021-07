Andrej Babiš a jeho kniha - Sdílejte, než to zakážou! | E15.cz

Do hitparády předvolebních nápadů, jak podpořit firmy a ekonomiku nebo jaké zavést nové daně, vstupuje ANO s knihou svého šéfa nazvanou Sdílejte, než to zakážou! Pokud patříte mezi příznivce Andreje Babiše, utvrdíte se v názoru, že nic lepšího než jeho vládu jste v životě nezažili. Zájem o publikaci odstartoval premiérův čtvrteční příspěvek na sociálních sítích psaný versálkami: „ZÍTRA ŘEKNU PRAVDU“.

Stručný vzkaz bez vysvětlení nepoužil Andrej Babiš poprvé. Například v červnu 2013 oznámil, že si „něco koupí“ a následně se ukázalo, že se stal novým majitelem mediálního domu Mafra. Podobně před dvěma lety upozornil na své pravidelné nedělní příspěvky vzkazem: „Přečtěte si pravdu. Přímo ode mě“.

V nové knize, přesněji řečeno ve volební publikaci, nabízí lídr ANO pestrou paletu slibů: pozorovací satelitní balón proti migrantům, tisícovku ročně pro důchodkyně nebo čipování domácích mazlíčků chovaných seniory zdarma. Pro mládež hodlá Babiš prosadit pětkrát týdně povinný tělocvik. A paušální daň by zavedl i pro živnostníky s obratem nad milion korun ročně.

Publikace, která je ke stažení na internetu, není suchopárným politickým programem, ale odlehčeným agitačním čtením. Lidé se dozví, co všechno se premiérovi povedlo a co plánuje do budoucna. Samozřejmě za předpokladu, že bude znovu řídit vládu.

Poslední kandidatura

„V září představíme náš program do voleb. A chci to ještě jednou dát. Ne kvůli sobě. Ale kvůli vám. Kandiduju naposledy. Poslední šance volit Babiše,“ apeluje v závěru knihy šéf ANO.

Publikace má přes 400 stran a bohatou fotografickou přílohu, kterou uzavírá portrét autora v čepici s klikatou čárou a bambulí. „Legendární zmijovka. Chodíval jsem v ní zamlada pomáhat na stavby, míchat beton a maltu a taky postavil svépomocí barák,“ prozradí Andrej Babiš, který za Husákovy normalizace budoval kariéru v podniku zahraničního obchodu Petrimex a patřil k prominentům minulého režimu vysílaným do ciziny.

Balón proti migrantům

V první části knihy se přededa vlády chlubí, jak ubránil Česko před migranty. Na čtenáře naloží poněkud hutnější materii, kde popisuje různá jednání v Bruselu nebo to, co radil generálnímu tajemníkovi NATO.

Následuje chvála české armády. Dozvíme se, že vláda uzavřela pro vojáky 30 tisíc smluv za 100 miliard korun – nakoupila nové vrtulníky od Spojených států, radary, letouny CASA, desítky obrněnců Titus a desítky tisíc pušek a pistolí od České zbrojovky.

O tom, že zakázky na nová děla ráže NATO, nový protiraketový systém a především na nová bojová vozidla pěchoty mají povážlivý skluz, není v knize ani slovo. Naopak se dočteme, že děla a raketomety už jsou koupéné, což neodpovídá skutečnosti.

Následují plány na spuštění satelitu STRATOM. „Český satelit. Vlastně je to obrovský balón. Umístíme ho 25 kilometrů nad zemským povrchem. Složí pro pozorování pozemních cílů a vidí toho víc, než si umíte představit,“ popisuje premiér a slibuje, že z České republiky učiní kosmickou velmoc, která bude vyrábět a prodávat satelity.

Státní fabrika na byty

Lídr ANO se také svěří se svým vztahem k dětem. Dočteme se o tom, jak je pro ženy důležitý porod a co by jim stát měl umožnit a zajistit. Logicky následují kapitoly věnované školství a bytové problematice.

Podívejte se na předvolební sliby politiků:

„Napadlo mě, co kdybychom vyráběli hotové byty? Jediné, co obce musí udělat, je vylít betonovou desku na pozemku. A stát už pak všechno zařídí. Stát bude mít totiž fabriku na byty,“ plánuje Babiš.

Pokračuje pasážemi, kde opakuje vládní mantru o nutnosti proinvestovat se krize a vyzdvihuje, že kabinet navrhl nový stavební zákon.

Tisícovka pro matky

Další kapitola nazvaná Mé ženy a já je poklonou něžnému pohlaví. Premiér navrhuje vyhlášení svátku Den českých matek a babiček, protože Svátek matek ani Mezinárodní den žen nejsou oficiálními státními svátky.

„A nejsou naše. Nejsou české. Jsou mezinárodní," argumentuje Babiš a slibuje týden v lázních zdarma pro každou ženu k jejím 70. narozeninám. Českým ženám v důchodu by ke státnímu svátku Den českých matek a babiček věnoval každoročně tisícovku. O tom, že ji nedá ze svého, ale ze státního rozpočtu, tedy z peněz vybraných od firem, živnostníků a zaměstnanců, se v knize nepíše.









4 fotografie



V následujících pasážích se dozvíme, co všechno udělala vláda pro lidi. Zásadní problém spatřuje ministerský předseda ve fyzické kondici mládeže. Navrhuje, aby na základních školách byl tělocvik povinný pětkrát týdne.

Ve druhé části knihy se pak zavazuje, že zachrání tisíce životů a provede revoluci v českém zdravotnictví. Opozice přitom šéfovi ANO otlouká o hlavu, že to byla jeho vláda, za níž přes 30 tisíc lidí zemřelo v důsledku covidové epidemie a chaotických rozhodnutí exekutivy.

Babiš jako inovátor

„Lidi, co se mnou dělají, se shodujou, že jen málokteré slovo říkám tak procítěně, jako slovo firma. V životě jsem jich hodně založil, spoustu koupil, zachránil a řídil. Málokterou jsem prodal,“ svěřuje se šéf ANO a pokračuje: „Tak mě napadla taková firma, která bude vyrábět firmy. Firmy s podílem státu.“

Premiér sní o tom, že Česko bude druhý Izrael a stane se lídrem v technologiích. Rozvíjet chce uměou inteligenci, genetiku, 3D tisk součástek, solár a vítr, automatizaci výroby a dokonce i kryptoměny.

Následuje výčet úspěšných českých podniků a toho, čeho dosáhly. Babiš poukazuje na nejpopulárnější hru na světě Beat Saber. „Sakra, nejsme my náhodou herní velmoc? Náhodou jsme!“ odpovídá si.

V dalších kapitolách pak rozebírá svůj vztah k ústavě, roli prezidenta a hrdě se hlásí k venkovu. Následuje další slib seniorům: „Tak mě napadá, co čipování psů důchodcům zdarma? A taky bychom jim mohli odpustit platbu za psa,“ míní Babiš.

Paušál pro živnostníky

Vedle seniorů myslí předseda ANO i na živnostníky. Navrhuje zavedení paušální daně i pro ty, kteří mají příjmy nad milion korun ročně jsou plátci DPH.

V závěrečných kapitolách rozebírá problematiku insolvencí, exekucí a ochrany spotřebitelů. Vyzdvihuje energetický zákon, který „řeší energošmejdy“.