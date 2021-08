Námluvy v Praze, facky na Moravě. Tvrdé střety lídrů čekají Ústecko a velké regiony | E15.cz

Další a pro voliče mnohem viditelnější budou váha a zkušenosti jednotlivých kandidátů i jejich schopnost budit emoce a přesvědčit o programu své strany. To však neznamená, že se veškerá pozornost soustředí pouze na Ústecko, kde se utkají premiér Andrej Babiš (ANO) s celostátním lídrem dvojbloku Pirátů a STAN Ivanem Bartošem. Spolu se šéfem ODS Petrem Fialou jsou hlavními adepty na příštího předsedu vlády.

Dámy vs. gentleman

Například Praha se může těšit na střet tří výrazných političek - ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové a předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Do války žen v hlavním městě zasáhne v dresu ANO poslanec Patrik Nacher, který slibuje gentlemanské výpady.

„Více žen by naší politice určitě prospělo. Ale o mužích a ženách pražské klání nebude. Bude to souboj hodnot. Bude to o tom, kdo bude nejlépe hájit zájmy přehlížené většiny. A pro ni má připravený nejlepší program sociální demokracie,“ říká Maláčová.

Richterová považuje nadcházející volby především za souboj o směřování země. „Jsem velice ráda, že je nás tam hodně žen. To by mohlo změnit pohled na politiku, ukáže se, že se společnost někam vyvíjí,“ míní. Příliš třecích ploch první dáma Pirátů neočekává. A to přesto, že stejně jako její protikandidátky se zaměřuje na sociální problematiku. „Je moc fajn, že v Praze prošla mnou navržená transformace kojeneckých ústavů. Změnu podpořily paní Maláčová a Pekarová i pan Nacher. Ukazuje to, že jsou věci, na kterých se můžeme shodnout,“ dodává Richterová.

Byla by ráda, kdyby shoda na základních principech sociálního systému panovala napříč politickým spektrem, aby se strany mohly dohodnout na konkrétních řešeních.

Budou padat facky?

Oproti tomu pramálo taktu si lze slibovat od souboje na severní Moravě. Čeká se tam bezskrupulózní řež národovců a politických matadorů. S prvním mužem SPD Tomiem Okamurou, který považuje kraj za svoji volební baštu, půjde do ringu exposlanec strany Lubomír Volný. Zákonodárce, který vyhrožoval „flákancem“ místopředsedovi dolní komory parlamentu, tentokrát hájí barvy uskupení Volný blok. Okamura bude bezpochyby vracet rány stejně razantně. V regionu při minulých volbách v roce 2017 přesvědčil nejvíce voličů, téměř 14 procent.

„Po mamince, po babičce a po dědečkovi jsem poloviční Moravák. A i srdcem jsem Moravák,“ vysvětlil Okamura při zahájení kampaně, proč nekandiduje ve Středočeském kraji jako při minulých sněmovních volbách v roce 2017.

S Okamurou a Volným si změří síly kandidát občanských demokratů na ministra financí Zbyněk Stanjura a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Ten loni na podzim tvrdil, že kvůli souběhu funkcí poslance a hejtmana už kandidovat nebude. Nakonec se nechal znovu přesvědčit vedením hnutí, aby byl jeho krajským favoritem jako před čtyřmi lety.

Podpásové údery

Méně přímé, ale o to zákeřnější údery budou padat na severu Čech. Premiér Andrej Babiš podobně jako Okamura otočil a nebude bojovat o hlasy voličů ve středních Čechách. Na Ústecku se postavil svému hlavnímu vyzyvateli o post premiéra Ivanu Bartošovi.

„Pan Bartoš říká, že se tady nic neudělalo. Pamatujete, jak vypadaly Krušné hory? A jak vypadají dnes,“ napsal šéf ANO na Facebook. Příspěvek opatřil fotografií exhalacemi zasažených suchých smrkových porostů z osmdesátých let, která kontrastuje se snímky současných zelených lesů.

Na jejich obnově se však nepodílel pouze stávající Babišův kabinet, ale všechny vlády po listopadu 1989. Navíc nejde jen o lesy. Návštěvníci Krušných hor se tam dodnes setkávají s propastnými rozdíly, ať už sociálních poměrů nebo služeb. Zejména proto není pohoří zdaleka tak vyhledávané turisty a cyklisty jako Šumava, kterou rovněž velmi negativně poznamenal komunistický režim.

„Český severozápad je bohužel v Evropě synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem. Peníze, které má kraj dostávat, často nedostává, a když už, tak se rozkradou. ANO s tím za osm let ve vládě neudělalo nic. My to musíme změnit,“ trvá na svém lídr Pirátů.

Zmrzlina a důchody

O něco věcnější debata například o dopravních problémech se možná povede ve Středočeském kraji. Dlouhodobě ho trápí rozbité silnice nižších tříd nebo přetížené vlakové a autobusové spoje, jimiž řada obyvatel nejlidnatějšího českého regionu cestuje každý pracovní den do zaměstnání v Praze a pak zpět domů.

I v tomto regionu se utkají známé tváře, mimo jiné vicepremiéři Jan Hamáček (ČSSD) a Karel Havlíček (ANO), který měl původně kandidovat v Jihočeském kraji. Soupeřit s nimi bude v kraji populární šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

„Budu bojovat za zachování dvanácti lokálních železničních tratí, které chce Středočeský kraj zrušit,“ plánuje dvojministr dopravy a průmyslu Havlíček.

Šéf sociální demokracie vyzdvihuje hlavně stranický program a mimo jiné to, že prosadil na vládě odměny pro policisty a hasiče. „ČSSD řeší růst mezd a důchodů a férové pracovní podmínky. ANO a Piráti řeší, kdo má lepší zmrzlinu,“ rýpe do konkurence Hamáček.

Lídr STAN věří, že to oběma vládním stranám natře. „Symbolizují dobu, která nám vzala budoucnost. Dokázat je v mém rodném kraji porazit považuji za velkou osobní i politickou výzvu,“ říká Rakušan.

Mezi sledované bude patřit i klání ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) s lídrem trojkoalice Spolu a šéfem občanských demokratů Petrem Fialou na jižní Moravě. Rétorické schopnosti si tam otestuje také politický nováček, předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.