Volební preference | Volby do sněmovny - aktuální průzkumy | E15.cz

K čemu předvolební průzkumy slouží? Nejčastěji ukazují, jaká je momentální nálada ve společnosti. Ukazují to, jak by se voliči rozhodli v daný moment, popřípadě jakou stranu v danou chvíli preferují. „Cílem průběžně prováděných a zveřejňovaných průzkumů je sledování politických preferencí občanů i společnosti jako celku a jejich změn v čase. Každý takový průzkum je jakýmsi jednorázovým otiskem aktuální situace,“ vysvětlil pro deník E15 analytik z Kantar CZ Pavel Ranocha.

Průzkumy se podle něho tři měsíce před volbami rozhodně nedají považovat za predikci výsledků voleb. „Neobhajitelné je to zejména proto, že v modelu nejsou a nemohou být zahrnuty efekty událostí, které teprve budou následovat,“ doplňuje. Podle něj tak komplexnější obrázek udává až monitoring a analýza středně až dlouhodobého vývoje volebních preferencí.

Také letos se volebním průzkumům věnuje několik agentur. Mezi relevantní patří Data Collect, Kantar CZ, Median nebo STEM. Redakce E15 tak připravila přehled aktuálních výzkumů.

Data Collect

Průzkum agentury Data Collect určený pro Českou televizi jasně ukazuje, že vítězem voleb by se stala koalice Pirátů a STAN. Získala by podle tohoto volebního modelu okolo 25 procent. Na druhé pozici by se umístilo hnutí ANO s 20,5 procenta. V závěsu by následovala koalice SPOLU sestavená ze stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Na čtvrtém místě by se umístila strana SPD s 10 procenty.

Mladé voliče ve věku 18 až 29 let podle modelu Data Collectu oslovují především Piráti. V této věkové skupině by získali 36 procent. Naopak hnutí ANO preferují voliči ve věku nad šedesát let, a ANO má tak v této věkové kategorii preference 37 procent. Voliči ANO mají také podle volebního průzkumu velké zastoupení mezi občany se základním a středoškolským vzděláním bez maturity. Naopak u lidí s vysokoškolským vzděláním bodují především strany, jako jsou ODS, STAN a Piráti.

V průzkumu také získalo poměrně vysoký počet hlasů nové politické hnutí Přísaha, které preferuje pět procent lidí, což je hranice, která je při volbách nutná pro získání křesel v Poslanecké sněmovně. Strana Přísaha Roberta Šlachty, bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, přetahuje voliče zejména z hnutí ANO. Stejně tak z ANO přetahují voliče Piráti nebo STAN. Lidé, kteří nevolili v roce 2017, preferují strany TOP 09, Piráty, uskupení Trikolóra či stranu Svobodní a soukromníci.

Aktuální výsledky volebního průzkumu Data Collect – koalice:

Piráti a STAN - 25,5 %

ANO - 20,5 %

SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) - 19,5 %

SPD - 10,5 %

KSČM - 5,5 %

ČSSD - 5 %

Přísaha - 5 %

Koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků - 3 %

Pramen Data Collect pro Českou televizi, 31. 5. - 11. 6. 2021, 882 respondentů, statistická chyba ±1,0 až ±3,1 procentního bodu.



Volební průzkumy většiny agentur se věnují i jednotlivým stranám. Pokud by strany kandidovaly samostatně, výsledky by se mohly lišit. Zatímco u modelů, které počítají s koalicemi, by vyhrála koalice Pirátů a STAN, u modelů, které počítají s jednotlivými stranami, vede hnutí ANO.

Aktuální výsledky volebního průzkumu Data Collect – strany:

ANO - 20 %

Piráti - 16,5 %

ODS - 12,5 %

STAN - 11 %

SPD - 10,5 %

KSČM - 5 %

TOP 09 - 4,5 %

ČSSD - 4,5 %

Přísaha 4 %

Trikolóra - 3,5 %

KDU-ČSL - 3 %

Pramen Data Collect pro Českou televizi, 31. 5. - 11. 6. 2021, 910 respondentů, statistická chyba ±1,0 až ±3,1 procentního bodu.



Průzkum společnosti Data Collect se konal telefonicky mezi 31. květnem a 11. červnem. Do volebního modelu jednotlivých stran vstoupilo 910 lidí. Do volebního modelu koalic vstoupilo 882 lidí.

Kantar CZ

Volební preference zkoumá i výzkum agentury Kantar CZ, který se koná každý měsíc v rámci projektu Trendy Česko. Dotazník obsahuje i otázky, které zkoumají volební preference a názory respondentů na aktuální politická témata a odhodlání jít k volbám.

„Jak v roce 2013, tak v roce 2017 jsme se s volebními modely dostali nejblíže k reálnému výsledku voleb. V roce 2013 průměrná chyba našeho modelu dosáhla 1,4 procentního bodu, v roce 2017 jsme ji dokázali stlačit až na 1,1 procentního bodu, což považujeme za velmi solidní výsledek,“ napsal deníku E15 analytik Kantaru Ranocha.

Nejsilnější voličské jádro podle Kantaru má hnutí ANO, u kterého většina podporovatelů neuvažuje o žádné jiné politické straně. Voličská jádra ale podle Kantaru posilují i u jiných stran, například u ODS, Pirátů, STAN nebo TOP 09. I z tohoto průzkumu však vyplývá, že největší preferenci má koalice Pirátů a STAN, a to celých 26 procent. Na druhém místě je koalice SPOLU s 21,5 procenta hlasů a na třetím hnutí ANO s dvaceti procenty.

Volební průzkum Kantaru, který se zaměřuje na samostatné politické strany, vychází příznivě pro hnutí ANO, které má 19 procent. Na druhém místě jsou Piráti s 16,5 procenta hlasů a na třetím STAN a ODS s 11,5 procenta.

Průzkumu se zúčastnilo 951 respondentů, a to v období od 10. do 28. května. Dotazování respondentů probíhalo telefonicky.

Aktuální výsledky volebního průzkumu Kantar CZ – koalice:

Piráti a STAN - 26 %

SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) - 21,5 %

ANO - 20 %

SPD - 10 %

KSČM - 5,5 %

Přísaha - 5 %

Koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků - 4 %

ČSSD - 3 %

Zelení - 2 %

Ostatní - 3 %

Pramen Česká televize - Trendy Česka, Kantar CZ pro ČT, 10. 5. - 28. 5. 2021, technologie CATI, 951 respondentů, statistická chyba ±1,1 až ±3 procentního bodu.



Aktuální výsledky volebního průzkumu Kantar CZ – strany:

ANO - 19 %

Piráti - 16,5 %

STAN - 11,5 %

ODS - 11,5 %

SPD - 10 %

TOP 09 - 6,5 %

KSČM - 5 %

Pramen Česká televize - Trendy Česka, Kantar CZ pro ČT, 10. 5. - 28. 5. 2021, technologie CATI, 951 respondentů, statistická chyba ±1,1 až ±3 procentního bodu.



Median

Další agentura, která se věnuje předvolebním průzkumům, se jmenuje Median. Data pro volební model sbírala od 1. do 31. května. Do průzkumu se zapojilo 1072 respondentů ve věku 18 a více let.

První místo v průzkumu Medianu zaujala opět koalice Pirátů a STAN. Na druhém místo se dostalo hnutí ANO. Třetí místo obsadila koalice SPOLU. Poměrně vysoký počet hlasů získaly i strany SPD a ČSSD.

Aktuální výsledky volebního průzkumu Median – koalice:

Piráti a STAN - 24 %

ANO - 23 %

SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) - 19,5 %

SPD - 9 %

ČSSD - 7 %

KSČM - 6 %

Přísaha - 4 %

Koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků - 3,5 %

Zelení - 2,5 %

Pramen Median, 1. - 31. 5. 2021, počet respondentů 689, statistická chyba +/- 0,5 procentního bodu u malých stran až +/- 3,5 procentního bodu u největších stran.

STEM

Průzkum volebních preferencí a volební modely vytváří i neziskový ústav STEM. Podle jeho posledního modelu, který vznikal ve dnech od 7. až 13. 4. 2021, by opět vyhrála koalice Pirátů a STAN, a to dokonce téměř 28 procenty. Na druhém místě by bylo hnutí ANO a na třetím koalice SPOLU.

STEM vytvořil dva volební modely, kde v jednom počítá se vzniklými koalicemi a ve druhém s jednotlivými stranami. Oba modely popisují předpokládané jednání u podsouboru politicky motivovaných občanů. Model tak vychází ze stranických preferencí a nezahrnuje občany, kteří nejsou ochotni uvést své stranické preference.

Aktuální výsledky volebního průzkumu STEM – koalice:

Piráti a STAN - 27,9 %

ANO - 24 %

SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) - 16,6 %

SPD -12, 8 %

ČSSD - 7 %

KSČM - 5,2 %

Přísaha - 2,4 %

Koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků - 1,9 %

Zelení - 1,4 %

Pramen STEM, 7. až 13. 4. 2021, 1049 respondentů, statistická chyba se pohybuje kolem ± 1 procentního bodu u nejmenších stran, u větších kolem ± 3 procentních bodů.

Aktuální výsledky volebního průzkumu STEM – strany:

ANO - 23,8 %

Piráti - 18,6 %

ODS - 8,7 %

STAN - 11 %

SPD - 12,9 %

KSČM - 5,1 %

TOP 09 - 4,1 %

ČSSD - 6,6 %

Přísaha - 2,4 %

Trikolóra - 3,5 %

KDU-ČSL - 3,5 %

Zelení - 1,1 %

Trikolóra - 1,1 %

Svobodní - 0,6 %

Pramen STEM, 7. 4.–13. 4. 2021, 1049 respondentů, statistická chyba se pohybuje kolem ± 1 procentního bodu u nejmenších stran, u větších kolem ± 3 procentních bodů.



Vyznat se v předvolebních výzkumech nemusí být právě jednoduché. Pomůže tak znát základní pojmy, které se k výzkumům pojí:

Volební preference

Pokud průzkum zkoumá volební preference, zjišťuje, která politická strana je nejoblíbenější. Volební preference ukazují rozložení politických sympatií celého souboru dotázaných – tedy i u lidí, kteří ještě nejsou rozhodnutí nebo nechtějí k volbám jít, či vůbec nechtějí sdělovat své preference. Důležité ale je, že volební preference neodpovídají výsledkům voleb. Preference pro jednotlivé strany jsou tak zpravidla nižší než vlastní volební výsledky, o kterých rozhodují pouze účastníci voleb.

Volební potenciál

Ukazuje, kolik procent by strana mohla získat, pokud by získala všechny voliče, kteří o ní uvažují. Odpovědi dotazovaných mohou obsahovat i více stran, proto bývá součet hlasů vyšší než sto procent.

Volební model

Ukazuje nejpřesnější odhad, jak by volby mohly dopadnout. Počítá s preferencemi těch, kteří jsou zcela rozhodnuti jít k volbám. Proto ale není jednoduché jej sestavit. Je totiž poměrně obtížné odhadnout, kdo se voleb skutečně zúčastní. Není jasné, zda bude motivace voličů stejná jako v uplynulých letech, nebo zda se do výsledku jejich volby promítnou emoce na poslední chvíli.