Strany se chystají na volby. Slibují byty a méně práce | E15.cz

Půl roku před sněmovními volbami promýšlejí politické formace strategii, s níž osloví veřejnost. Přestože sliby ještě nemají oficiální podobu, lze je tušit z náznaků stran. Zacíleno mají na zaměstnance a seniory, do hry se opět vrací téma dostupného bydlení či nižší odvody pro firmy. Kvůli pokračující koronakrizi by však stěžejním tématem měla být také řešení na záchranu veřejných financí.

Nejsilnější pozici mají jako obvykle vládní ANO a ČSSD, neboť své záměry mohou začít plnit ještě před volbami. Obě formace se však navzájem přetahují o voliče, a tedy i o některá témata. Například ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která chce za hnutí Andreje Babiše kandidovat v Jihomoravském kraji, nevylučuje další příspěvek pro penzisty. Chce být také vstřícná vůči zaměstnavatelům.

„O důchodech budeme ještě diskutovat, je to před námi. Loňský jednorázový příspěvek byl rozumnější, protože nezvýšil penze nad zákonnou valorizaci, a nevytvořil tak trvalé deficity,“ řekla Schillerová.

Podobně jako opoziční ODS a některé další pravicové strany by šéfka státní pokladny ulevila podnikům. „S návrhem na snížení především sociálních odvodů, které firmy odvádějí za zaměstnance, bych chtěla jít do voleb. Na druhé straně bychom ale něco museli zvýšit,“ dodala ministryně. Netají se tím, že ve své současné funkci chce pokračovat i po volbách.

Nápady nešetří ani sokyně Schillerové, šéfka rezortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Trvá na svém dlouhodobém plánu zavést čtyřdenní pracovní týden, který na rozdíl od pětitýdenní dovolené nemá v současné sněmovně podporu. „Tam, kde to zkusili, na tom vydělali všichni. Spokojení zaměstnanci prostě pracují líp,“ tvrdí Maláčová.

V zásobě má také hotový návrh důchodové reformy, který ovšem kategoricky odmítá její vládní soupeřka. Sociální demokraté zvažují, že s ním půjdou před zákonodárce sami. Nyní chce Maláčová v parlamentu prosadit zvýšení ošetřovného ze 70 na 80 procent, opozice je záměru nakloněna.

Znovu aktuální téma bydlení

Do hry se také vrací jedno z tradičních volebních témat. Podle informací deníku E15 chystá hnutí ANO velký plán státní bytové výstavby, se kterým premiér Andrej Babiš hodlá oslovit voliče. Řešit bytovou krizi se přitom zavázala současná vláda už před více než třemi lety ve svém koaličním programu, slib na schválení zákona o sociálním bydlení nicméně zůstává nesplněn.

„Bydlení má v současných volbách velký potenciál. Kvůli zdražování bytů a snižující se dostupnosti bydlení si každá politická strana spočítá, že je to téma, které by měla uchopit,“ míní politolog Petr Jüptner z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Je to tradičně téma sociální demokracie, ale určitě na tomto poli bude operovat i hnutí ANO, aby získalo zpět mladé voliče,“ dodává.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který chce na dubnovém sjezdu kandidovat proti Janu Hamáčkovi na předsedu strany, rovněž považuje bydlení a rozvoj měst a obcí za klíčové téma pro sociální demokracii. Ministr kritizuje stranického šéfa Jana Hamáčka, že nepřipravuje socialisty na volby. Na stole podle Petříčka nejsou konkrétní plány a témata. Sám se mimo jiné chce zaměřit na oslovení nových voličů. „Jde nejenom o zaměstnance, ale také třeba o pilíř naší ekonomiky, o živnostníky,“ řekl. Petříček hovoří také o zavedení korespondenční volby pro voliče v zahraničí nebo elektronizaci státní správy.

Opozice chce daňové změny

Volební strategii před kláním o Poslaneckou sněmovnu ladí i dvojblok Pirátů se Starosty a nezávislými, který by podle některých průzkumů zvítězil nad ANO. „Naší absolutní prioritou bude zvládnutí pandemie nejen zdravotnicky, ale i ekonomicky,“ řekl lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Uskupení má zatím obecně rozpracovaných osm hlavních bodů. V oblasti státní správy a samospráv, které by podle něj měly být finančně nezávislé na vládě, slibuje zákon o právu na digitální službu. V daňové sféře se hodlá zasadit o další zvyšování slevy na poplatníka, které už částečně prosadili Piráti loni při zrušení superhrubé mzdy. „Zároveň jsme pro zrušení neodůvodněných daňových výjimek, chceme férové a pochopitelné daně,“ dodal Bartoš.

Uskupení Spolu tvořené ODS, lidovci a TOP 09 volební program dokončuje. Podle šéfa poslanců občanských demokratů Zbyňka Stanjury, který se na přípravě bodů podílí, bude stěžejním úkolem příští vlády konsolidace veřejných financí.

„Dalším důležitým cílem je ,zmenšení‘ státu tak, aby méně zasahoval do života lidí včetně podnikání a omezil počet agend pouze na ty, které jsou skutečně potřeba. Jednoduchým pravidlem bude, že za zavedení každé nové povinnosti se dvě stávající zruší,“ uvedl Stanjura. Z dopravních témat označil za klíčové dokončení Pražského okruhu a dálnice D35.

Záchrana veřejných financí

Klíčovým tématem bude právě ekonomická budoucnost země, jejíž zadlužení rychle roste. „Doufám, že všechny politické strany přistoupí v příštích měsících v rámci svých volebních programů k tomu, aby se jasně vyjádřily, jak se k veřejným financím chtějí postavit a jakým způsobem je chtějí do budoucna zkonsolidovat,“ řekla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Souhlasí s ní odborový předák Josef Středula. „Je to zásadní věc kampaně,“ podotkl.

Podobně jako další politici akcentuje nutnost daňové reformy i ministryně Schillerová. „Určitě bych znovu nezaváděla superhrubou mzdu, to byl podvod. Ale museli bychom se bavit o daňovém mixu. Někde budeme muset ubrat, jinde přidat. To je bez diskuze,“ soudí. Schillerová dodala, že příští vláda bude muset v konsolidaci veřejných financí rozhodně pokračovat.

Referendum o vládě

Politolog Jüptner nicméně pochybuje, že toto téma bude silněji rezonovat u voličů. „Andreji Babišovi a jeho politickým marketérům se povedlo veřejnosti podsunout myšlenku, že z krize je potřeba se proinvestovat,“ řekl. „Na druhou stranu vysoké schodky rozpočtu a politický přístup k nakládání s veřejnými rozpočty je důvod, proč hnutí ANO opustili středoví voliči a přešli například k Pirátům,“ myslí si Jüptner. Babišovo hnutí již podle něj získalo levicové voliče, poslední jeho kroky však ukazují, že se bude chtít vrátit do politického středu.

Ve volbách nicméně jde o program až na druhém místě. Voliči bezpochyby spočítají vládě, a do jisté míry i opozici, počínání kolem koronaviru, očkování i odškodnění firem. Zásadní roli budou hrát sympatie, či antipatie k současnému kabinetu. „To, co bude hýbat volbami, bude osud stávající vlády. Hlavní motivace voličů bude vyjádřit přízeň vládě, případně premiérovi, nebo naopak podpořit opozici, aby vládu vystřídala,“ uvedl Jüptner.