Cílem je dostat ČSSD do Sněmovny, říká Tomáš Petříček | E15.cz

Ministr zahraničí Tomáš Petříček věří, že se Česko i svět letos začnou vracet k životu jako před pandemií koronaviru. Za prvořadý považuje restart tuzemské ekonomiky a hledání obchodních příležitostí v Asii a v Severní Americe. „Jakkoli je dobře, že jsme provázáni s evropskými trhy, chceme diverzifikovat spolupráci se státy, kde máme velký potenciál do budoucna, a to nejen v obchodu, ale i ve vědě,“ říká.

Rozhodl jste se kandidovat na předsedu ČSSD. Dělá šéf strany Jan Hamáček něco špatně?

Obecně nepovažuji za ideální prezentaci sociální demokracie. Mám pocit, že třeba naše strategie a reakce na propojení ANO a ODS při schvalování konce superhrubé mzdy byla špatná. S Honzou Hamáčkem jsme kamarádi, známe se léta. Jeho působení na pozici ministra vnitra si opravdu vážím. Ale chci nabídnout alternativu, po které velká část ČSSD volá.

Co by se mělo změnit?

Mám v plánu kandidovat se silným týmem, s nímž můžeme současnou situaci změnit. Krizi, které čelíme, určitě dokážeme dobře vyřešit s idejemi sociální demokracie. Ukazuje se to leckde ve světě a skoro všude v Evropě. Proto se u nás musí ČSSD změnit. Nejsem žádný bouchač do stolu, ale na jedné straně si dokáži stát jasně za svým, na druhé straně umím spojovat lidi s různými názory. Jsem týmový hráč. A to je něco, co potřebuje jak ČSSD, tak celé Česko.

Máte dostatečnou podporu své domovské pražské organizace?

Vnímám to naopak jako zadostiučinění, že mi vedení pražské ČSSD nedalo kim-ir-senovskou podporu. To by bylo podezřelé. Vedení krajské organizace vzalo mou kandidaturu na vědomí a řeklo, že si musím pro nominaci z Prahy sehnat mezi kolegy podporu. O nominaci na předsedu se rozhoduje vždy až na krajských konferencích, které se budou konat v březnu před sjezdem strany. Velmi si vážím podpory Martina Netolického, Michala Šmardy nebo Milana Štěcha. Inspirací mi je Petra Buzková, se kterou se občas radím.

Vaše bohumínská organizace žádá odchod strany z vlády a také to, aby skončili lidé z vedení ČSSD, kteří ji do kabinetu přivedli. Pomohla vám spolupráce s ANO a KSČM?

Angažmá ve vládě považuji za jedinou možnost, jak jsme mohli prosadit alespoň část našeho programu. Se 14 poslanci by cesta našich návrhů Poslaneckou sněmovnou byla velmi obtížná. Zároveň to beru i tak, že fungujeme trochu jako „damage control“ toho, co by jinak hnutí ANO vymyslelo. Názor sociálních demokratů v Bohumíně je jen příkladem toho, že uvnitř ČSSD roste tlak na změnu. I jim svou alternativu nabídnu.

Čím si vysvětlujete pokles preferencí strany, které se postupně propadly k pětiprocentní hranici?

Že jsme nenašli uvěřitelnou tvář ČSSD pro lidi. I když se chováme jako konstruktivní vládní strana, se spoustou věcí nemůžeme souhlasit. Někdy neumíme vysvětlit, o kolik horší by situace byla, kdyby ve vládě seděl Tomio Okamura. Musíme lidi přesvědčit, že ČSSD je zárukou pro jejich zájmy, pro ochranu těch nejzranitelnějších, že bez nás by se na ně Hnutí ANO zvysoka vykašlalo.

Koho považujete za voliče sociální demokracie?

Jde nejenom o zaměstnance, ale také třeba o pilíř naší ekonomiky, o živnostníky. My je vážně nepovažujeme za parazity, ale za hrdiny, kteří zatím přežili celý tenhle průšvih s covidovou pandemií, přestože pomoc pro ně není rozhodně dostatečná. Tady je velký prostor pro zlepšení. V tomhle je průprava z diplomacie skvělou školou.

Je váš hlavní cíl spojit se před říjnovými sněmovními volbami se Stranou zelených?

Beru to krok za krokem. Teď je pro mě primární získat před sjezdem podporu uvnitř strany. Pokud se to podaří, mohu dál prezentovat svou představu už jako vizi sociální demokracie postavené na kořenech naší strany, ale s jasnu vizí budoucnosti pro ČR. Nostalgie po dvacetiprocentních výsledcích nám nic nepřinese. Doba se změnila. V tomto směru odmítám další angažmá lidí se škraloupy jako je Petr Benda, který se bez stranické debaty objevil na naší kandidátce v krajských volbách.

Cíl je jasný, dostat ČSSD do Poslanecké sněmovny. Koalice se Stranou zelených a dalšími menšími uskupeními a hnutími mi přijde přirozená. Shodujeme se na 80, možná 90 procentech programu. Na kandidátky budu preferovat experty, nechci, aby byla hlavním kritériem jen stranickost.

Do voleb zasáhl Ústavní soud. Zatímco premiér Andrej Babiš chce jeden celostátní obvod, většina stran upřednostňuje zachování čtrnácti volebních krajů. Jaký je postoj ČSSD?