Analytici: Koruně i českým akciím pomůže spíše výhra Bidena | E15.cz

Bidenovo vítězství by mohlo být pozitivní pro českou korunu, řekl ČTK analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Demokraté navrhují rozpočtový balíček, jehož schválení by podpořilo akceptaci vyššího rizika na finančních trzích. V ČR tou dobou bude končit nouzový stav, což by mohlo přilákat řadu investorů, soudí Hájek. Koruna by v tomto scénáři mohla do konce listopadu posílit pod 26,50 Kč/EUR a do konce roku k 26 Kč/EUR. Koruně by ale mohlo pomoci i vítězství kandidáta republikánů Donalda Trumpa, posílení koruny by tak bylo do konce roku k 26,50 Kč/EUR, odhadl.

V případě vítězství demokratů v prezidentských volbách se obecně očekává umírněnější postoj v mezinárodní diplomacii a obchodu, což by mohlo výrazně podpořit zahraniční akciové trhy a měny, včetně české koruny, na úkor amerického dolaru, doplnil investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Richard Bechník. Na přesunu kapitálu ve prospěch zahraničních trhů v neprospěch těch amerických by se podle něj v budoucnu mohlo podílet i vyšší daňové zatížení amerických firem.

České akcie na pražské burze jsou spíše lokální záležitostí s českými specifiky, takže se jich výsledky prezidentských voleb v USA dotknou jen nepřímo, uvedl analytik Starteepo Dušan Jilčík. Pokud by Biden prosadil zvýšení firemních daní, nejvíce by to postihlo bankovní domy. Následná skepse na finančních akciích by zřejmě odradila i zahraniční investory do akcií bank na pražské burze, jako jsou Komerční banka, Moneta nebo Erste. Pokud by nastal odliv investic z USA do světa vlivem menší ziskovosti amerických firem, pak by se cílem investic mohly v ČR stát dividendově stabilní firmy, jako například O2 CR.

Bidenova 'zelená energetika' by podle Jilčíka způsobila i zvýšený zájem o evropské obnovitelné zdroje. Na pražské burze je nyní pouze menší společnost E4U, která spadá do tohoto sektoru. Trump má podle něj v tomto ohledu daleko militantnější postoj než Biden. Trumpovo vítězství by zase pomohlo k růstu zbrojnímu a obrannému sektoru. Těžit by z toho mohl i například nový titul na pražské burze, a to CZG Česká zbrojovka, dodal Jilčík.

Vítězství Bidena by mohlo mít příznivý vliv také na mezinárodní a obchodní vztahy s ČR, míní Hájek. V USA nyní roste tlak na změnu antimonopolních zákonů u velkých společností jako Apple, Alphabet, Amazon nebo Facebook. V ČR byla mezitím schválena sedmiprocentní digitální daň, která se dotkne především těchto technologických gigantů. USA za protekcionistické Trumpovy politiky už pohrozily Česku, že zavedou odvetná opatření, pokud bude daň diskriminační vůči americkým firmám. Biden by ale podle Hájka nejspíše netlačil na jejich zavedení.

Spojené státy mají před sebou vyvrcholení mnohaměsíční politické bitvy, kterou oba její hlavní aktéři líčí jako zápas o samotné základy země. Američané za pokračující krize kolem pandemie covidu-19 v úterý dokončí výběr svých nejvyšších představitelů a vedle vysoké volební účasti lze čekat i vypjaté spory o legitimitě výsledků. Čekání na odpověď ohledně otázky, zda prezident Trump obhájí mandát, nebo jej vystřídá demokratický rival Biden, může trvat i několik dní.