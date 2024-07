Americký prezident Joe Biden v soukromém rozhovoru s klíčovým spojencem řekl, že potřebuje při svých nejbližších vystoupeních přesvědčit voliče o své způsobilosti k výkonu funkce, jinak může být jeho kampaň za znovuzvolení odsouzená k nezdaru. Píše to deník The New York Times (NYT), s nímž nejmenovaná osoba z Bidenova okolí obsah rozhovoru sdílela. Podle tuzemských bookmakerů je volební vítězství současného šéfa Bílého domu čím dál tím více nepravděpodobné. Agentura Reuters ve středu uvedla, že největší šanci nahradit Bidena má z demokratických kandidátů viceprezidentka Kamala Harrisová.