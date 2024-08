„Jménem všech, jejichž příběh se píše v největším národě na Zemi, přijímám vaši nominaci na prezidenta Spojených států,“ prohlásila Harrisová za nadšeného jásotu více než 20 tisíc účastníků celonárodního sjezdu na stadionu v Chicagu.

Projev Harrisové, mnohými označovaný za „historický“, završil 75 dní před volbami osm divokých týdnů v americké politice a ohromující obrat v Demokratické straně, píše agentura AP. Představitelé strany, z nichž mnozí si veřejně zoufali nad kandidaturou 81letého prezidenta Joea Bidena po jeho katastrofálním výkonu v televizní debatě s Trumpem, nyní jásají jak nad historickou povahou kandidatury Harrisové, tak nad vzkříšenými nadějemi demokratů do letošních voleb po červencovém odstoupení Bidena z volebního klání.

„V těchto volbách má náš národ vzácnou, prchavou příležitost překonat hořkost, cynismus a rozdělující bitvy minulosti,“ uvedla Harrisová v projevu, který trval asi 40 minut. „Šanci vytyčit novou cestu vpřed. Ne jako členové jedné strany nebo frakce, ale jako Američané,“ prohlásila.

VIDEO: Hlavním tématem amerických voleb bude migrace a potraty, tvrdí profesor a ekonom Jan Švejnar pro FLOW

FLOW: Hlavním tématem amerických voleb bude migrace a potraty, tvrdí profesor a ekonom Jan Švejnar • e15

„Donald Trump je v mnoha ohledech neseriózní člověk. Ale důsledky navrácení Donalda Trumpa do Bílého domu by byly nesmírně seriózní,“ řekla dále. V narážce na rozdělující rétoriku, kterou Trump používá v kampani, dodala, že „bude prezidentkou všech Američanů“. Vůči Trumpovi se také vymezila naléhavou výzvou k ukončení války v Pásmu Gazy a k boji proti tyranii na celém světě.

„Ve věčném boji mezi demokracií a tyranií vím, kde stojím, a vím, kam patří Spojené státy,“ řekla Harrisová a Trumpa obvinila, že se snaží vlichotit diktátorům.

Devětapadesátiletá Harrisová také hovořila o svém životě dcery jamajského otce a indické matky a představila své plány na řešení rostoucích životních nákladů a prosazování osobních svobod, včetně práva žen na potrat. Harrisová je první ženou tmavé barvy pleti a první osobou jihoasijského původu, která přijala prezidentskou nominaci jedné ze dvou hlavních politických stran v USA. V případě vítězství ve volbách se stane první ženou v čele Spojených států.

Americký exprezident Donald Trump v noci na dnešek ve dvojici rozhovorů zkritizoval projev své volební soupeřky Kamaly Harrisové a prohlásil, že když nynější viceprezidentka zvítězí v listopadových prezidentských volbách, "nebudeme mít zemi". Kandidát Republikánské strany byl zjevně rozladěný, když čelil mimo jiné dotazu na růst preferencí demokratky Harrisové. Reagoval na něj nepravdivým tvrzením, že má v průzkumech navrch.

Vítězství Harrisové by byl konec USA, reagoval na projev rozhořčený Trump

Trump během závěrečného projevu viceprezidentky na předvolebním sjezdu Demokratické strany publikoval desítky příspěvků na své sociální síti Truth Social, v nichž Harrisovou mimo jiné obvinil, že nenávidí Izrael a že způsobila útok teroristického hnutí Hamás ze 7. října. Bezprostředně po konci jejího vystoupení v Chicagu pak po telefonu živě promluvil do vysílání televize Fox News, kde řekl, že jeho soupeřka ignorovala důležitá témata jako je Čína nebo "invaze" imigrantů.

Deník The New York Times (NYT) jeho reakci na projev popsal jako nesouvislý "proud vědomí". Trump v rozhovoru opakoval výroky ze svých mítinků s voliči, zatímco se moderátoři Martha McCallumová a Bret Baier neúspěšně snažili do jeho promluv vstupovat. Nakonec asi po 10 minutách museli Trumpa přerušit, neboť čas pro daný segment vysílání vypršel. Krátce poté Trump zavolal do vysílání televize Newsmax, která podobně jako Fox News patří k médiím nakloněným Republikánské straně.