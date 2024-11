Ekonomická témata podle ředitelky Institutu pro politiku a společnost Šárky Shoup rozhodují volby ve Spojených státech pravidelně. Ačkoliv ještě koncem října psala většina amerických zpravodajských webů, včetně CNN, o tom, že se ekonomice daří a hrubý domácí produkt rostl i ve třetím čtvrtletí, většina Američanů s jejím stavem spokojená není. Podle průzkumu pro NBC News mělo téměř 70 procent voličů v září pocit, že příjmy jejich rodin neodpovídají životním nákladů.

Jak inflace, tak propad reálných příjmů skutečně obyvatele USA v posledních několika letech potrápily. Svého čtyřicetiletého maxima inflace dosáhla před dvěma lety, velkou roli sehrály následky coronavirové pandemie. Ačkoliv v posledním půl roce zase poklesla na současná 2,4 procenta a ekonomové před volbami označovali stav ekonomiky za „lepší, než kdy dřív“, demokratické kandidátce Kamale Harrisové už lepšící se situace pomoci nestihla. „Voliči chtěli změnu. Chtěli méně daní, méně kontroly a byrokracie a více ekonomické prosperity,“ komentuje analytička Shoup.

Nižší daně pro obyčejné Američany i Muska

A právě nižších daní by se podle odbornice mohli dočkat jak jednotlivci, tak velké firmy. „To ostatně (Trump) sliboval během předvolební kampaně a má mu zde pomoci Elon Musk,“ říká. Třiapadesátiletý podnikatel, vizionář a zakladatel automobilky Tesla podpořil Trumpovu kampaň prostřednictvím své organizace PAC příspěvkem 118 milionů dolarů, v přepočtu 2,7 miliardy korun. Aktivně se také účastnil kampaně i včerejších oslav. „Dnes večer dal lid Trumpovi jasný mandát ke změně,“ napsal jeden z nejbohatších lidí na světě Musk na sociální síť X, kterou vlastní.

VIDEO: Trump se bude chtít pomstít Číně i Evropě, česká koruna po jeho vítězství šokově oslabila, říká Jaroslav Bukovský

• INFO.CZ

Harrisové kromě silné Trumpovy karty v podobě nespokojenosti průměrných Američanů s vlastní ekonomickou situací navíc podle analytiků přitížilo, že do klání o Bílý dům nastoupila relativně pozdě. Shoup připomíná, že demokratická kandidátka svou vizi musela představovat v mantinelech současné administrativy, jak je nastavil současný prezident Joe Biden.

Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil však vidí ve zvolení Trumpa spíše rizika ve směru zpomalení růstu americké ekonomiky. „Lze očekávat více obchodních válek, protiimigračních opatření, paradoxně méně průmyslové politiky,“ říká. Spojené státy jsou podle něj jednou z velmi mála vyspělých ekonomik, kde nedošlo ke zpomalení růstu ekonomiky a produktivity. Za to Američané vděčí například těžbě ropy a plynu.

Podle ředitelky Asociace pro kapitálový trh ČR Jany Brodani by ale zavedení cel a nová daňová politika k posílení americké ekonomiky vést mohly. „Z globálního pohledu tyto kroky zasáhnou obzvláště menší otevřené ekonomiky, jako je Česká republika,“ myslí si. Růst ekonomiky USA podle ní může také přispět ke zvyšování hodnoty akciových trhů a pozitivních výnosů investorů. „Zde opět vyvstává otázka, jak budou akciové trhy ovlivněny v dlouhém horizontu s ohledem na globální ekonomické dopady, stabilitu veřejných financí nejenom USA, a především jaký bude vývoj bezpečnostní situace,“ dodává Brodani.

Boj proti Číně pomůže USA, Evropě méně

Trump se během kampaně nechal slyšet, že plánuje uvalit šedesátiprocentní cla na čínský dovoz a desetiprocentní na dovoz z dalších zemí. Ekonom Navrátil ale před podobnými kroky varuje s odkazem na studii ekonomů Edwarda Balistreriho a Christine McDaniel, podle které by Spojené státy v případě odvetných opatření mohly utrpět ztráty přesahující 910 miliard dolarů. „Zajímavé je, že vítězem tohoto konfliktu by byly jiné světové ekonomiky, zejména EU, která by profitovala z přesměrovaného obchodu. A zároveň by taková obchodní válka vůbec nepoškodila čínskou ekonomiku,“ vysvětluje.

Spojené státy by podle Navrátila vyšly ze situace nejlépe v případě spolupráce s Evropskou unií, tedy pokud by se podařilo zvýšení cel na čínský dovoz koordinovat. „Náklady pro USA by pak byly poloviční. Zároveň by taková koordinovaná obchodní válka skutečně zasáhla čínskou ekonomiku, zhruba na úrovni 460 miliard dolarů,“ upřesňuje ekonom. Evropské unii by se ale účast na této obchodní válce s Čínou nevyplatila, na nižších ztrátách pro USA by EU naopak tratila.

Zpřísňovat pravidla se Trump chystá i pro migranty. Ještě před svým zvolením voličům sliboval, že pokud se dostane k moci, hodlá navázat na opatření, s nimiž započal během prvního prezidentského období. To by mimo jiné znamenalo pokračování ve výstavbě zdi podél jižní hranice s Mexikem nebo obnovení politiky „Zůstaňte v Mexiku“, kdy musí žadatelé o udělení azylu čekat na vyřízení svých případů za hranicemi Spojených států.

Jestli USA čekají Trumpem slibované zlaté časy a jak přesně dopadnou jeho obchodní války, bude nyní záležet na tom, jak na jeho kroky zareagují obchodní partneři budoucího amerického prezidenta a jak na případnou celní politiku odpoví Čína. Podle Shoup ale volby ukázaly ještě na jeden fenomén. “Viděli jsme definitivní přerod mediální scény v Americe, kdy hlavní slovo mají hvězdní youtubeři a nová média se stávají těmi tradičními a naopak,„ říká. Vrací se tak zpět k sociální síti X, která hrála v letošních volbách svou neoddiskutovatelnou roli a současně tak k osobě Elona Muska, který se společně s Trumpem sám stává vítězem. S povolebním otevřením burzy vzrostly akcie Tesly.