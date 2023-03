Adidas vycouval ze sporu o tři pruhy s Black Lives Matter | e15.cz

Adidas původně argumentoval tím, že tři zmíněné pruhy v logu lidskoprávní organizace jsou matoucí a hrozí, že si veřejnost bude obě značky plést. Stížnost však na sociálních sítích vzbudila vlnu nevole. „Adidas byl vždy velmi agresivní v dozoru nad ‚svými pruhy‘. Pokud se ale podíváme na rozdíl v barvě a tvaru pruhů, řekl bych, že vítězství Adidasu u soudu by bylo nepravděpodobné,“ píše ve twitterovém vláknu advokát zaměřený na ochranné známky Josh Gerben.

Adidas has been very aggressive in policing its stripes.



But when you look at the difference in color and shape of the stripes, I think that Adidas is unlikely to win this case if it goes to trial.



[7/8] pic.twitter.com/ySszum9AMq