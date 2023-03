Americký byznys míří do Vietnamu. Tamní trh láká i Čechy | e15.cz

SpaceX, streamovací gigant Netflix nebo výrobci letadel Boeing a Lockheed Martin. To jsou jen některé z více než padesáti firem, které se příští týden zúčastní dosud největší americké podnikatelské delegace do Vietnamu. Tento východoasijský stát se v poslední době mění na vysoce atraktivní byznysovou lokalitu, kam tečou peníze ze Západu i z Číny. Velké plány zde má také tuzemská Škoda Auto.

Zástupci technologického, farmaceutického či obranného průmyslu z USA budou ve Vietnamu jednat o nových kontraktech a investicích v celém regionu jihovýchodní Asie manifestované sdružením ASEAN. To kromě Vietnamu zahrnuje třeba také Kambodžu, Laos, Singapur, Malajsii nebo Filipíny.

„Pro Vietnam půjde o vůbec největší misi,“ uvedl pro agenturu Reuters Vu Tu Thanh, jeden z organizátorů akce a zástupce komory, která rozvíjí americké obchodní vztahy s jihovýchodní Asií. Boeing a Lockheed Martin podle něj chtějí vietnamským státním podnikům prodávat drony a helikoptéry. Vietnam totiž dosud odebíral většinu vojenského materiálu z Ruska, které však loni výrazně omezilo zbrojní export kvůli válce na Ukrajině.

„Uzavírání dohod v obranném průmyslu nicméně obvykle trvá dlouho, proto v tomto případě neočekáváme okamžitý průlom,“ upozorňuje Thanh. Jak dále informuje Reuters, někteří další účastníci delegace, jako je třeba technologická společnost Apple či výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola, plánují rozšířit svou stávající přítomnost v zemi. Netflix si ve Vietnamu hodlá otevřít kancelář.

Američtí byznysmeni ovšem nejsou zdaleka jedinými hráči, kteří aktuálně upírají svou pozornost k Vietnamu. Země, která má více obyvatel než Německo a jejíž hrubý domácí produkt loni vzrostl o osm procent, těží zejména z čínsko-americké obchodní války. Řada čínských společností zatížených americkými sankcemi přesouvá své investice právě do Vietnamu.

Jen za prvních padesát dnů letošního roku zde Číňané investovali do rekordních 45 projektů. Vedle západních sankcí na vývoz vyspělých technologií za to může i vzrůstající cena práce na čínském trhu. „Poptávka ze strany čínských firem ohledně investic do vietnamského výrobního sektoru v posledním čtvrtletí minulého roku exponenciálně vzrostla,“ potvrdil Reuters ředitel leasingu ve společnosti BW Industrial Development Michael Chan.

Vietnam se stává významnějším obchodním partnerem i pro Česko. Například Škoda Auto má po svém odchodu z Ruska převzít odpovědnost za byznysové aktivity celého mateřského koncernu Volkswagen v jihovýchodní Asii. Firma dostane na starost strategické řízení a budoucí expanzi velkoobjemových značek Volkswagenu do regionu ASEAN s cílem dosáhnout pětiprocentního podílu na tamním trhu.

„Máme jasný plán a dlouhodobou vizi pro tento region. Naše cíle jsou ambiciózní, ale dosažitelné. Chceme využít potenciál těchto výrazně rostoucích trhů,“ oznámil na čtvrteční konferenci Škody její šéf Klaus Zellmer. Česká automobilka se zároveň v letošním druhém čtvrtletí chystá zahájit prodej svých modelů Karoq a Kodiaq na vietnamském trhu. Příští rok v zemi spustí i montáž těchto vozidel. Do roku 2030 by odbyt v jihovýchodní Asii mohl přesáhnout 4,1 milionu vozů.

„Jsme přesvědčeni, že naše modelové portfolio má v tomto regionu značné možnosti, a proto zde chceme být přítomni a těžit z tohoto rozvoje. Společně s našimi silnými partnery budujeme a dále rozšiřujeme místní výrobní kapacity a prodejní síť,“ řekl člen představenstva Škody pro prodej a marketing Martin Jahn.

Na velké podnikatelské příležitosti ve Vietnamu nedávno upozorňoval v rozhovoru s E15 i český velvyslanec v této zemi Hynek Kmoníček. „Není jiná asijská země, kde bychom našli na dvě stě tisíc místních lidí mluvících česky a s obrovským zájmem o naší zemi a vlastně o cokoliv českého,“ tvrdí Kmoníček.

Zároveň připomněl dynamický vývoj východoasijské ekonomiky. Ještě před pár lety byl Vietnam pro Čechy především zdrojem levných potravin, obuvi a textilu. Nyní se však proměňuje ve významného dodavatele elektroniky. „Korejský Samsung je ve Vietnamu jedním z největších investorů a často vás ani nenapadne, že váš korejský výrobek je vlastně odsud. Naopak na naší straně vidím nový investiční trend třeba v nemovitostech,“ podotýká Kmoníček.