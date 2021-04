Skupina AXA investuje miliardy do kanceláří budoucnosti | E15.cz

Top události

Draghiho záchranný balíček

Italský kabinet v čele s premiérem Mariem Draghim nalije do ekonomiky dalších 32 miliard eur, více než 826 miliard korun. S odvoláním na zdroj z vlády o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Záchranný balík má pomoci italskému hospodářství zotavit se z koronakrize. Peníze půjdou především na podporu malých a středních podniků, které byly nuceny v době lockdownu zavřít. Pomoc nicméně zvýší rozpočtový schodek země, který se tak dostane nad 10 procent HDP, tedy na úroveň z počátku devadesátých let minulého století. Italská ekonomika loni klesla o 8,9 procenta. Letos se odhaduje, že by měla vyrůst o čtyři až šest procent.

Španělská ekonomika poroste pomaleji

Španělsko zhorší svůj ekonomický výhled pro letošní rok. Uvedla to ve čtvrtek tamní ministryně pro hospodářství Nadia Calviñová. Důvodem je opětovný prudký nárůst pacientů s nemocí COVID-19, kvůli kterým musely některé regiony v zemi zpřísnit restriktivní opatření. Ta nepříznivě ovlivnila růst HDP v prvním čtvrtletí a to se podle Calviñové promítne i do celoroční bilance. Madrid pro rok 2021 počítal s růstem HDP o sedm procent. O kolik se odhad nyní sníží vláda neřekla, nicméně třeba španělská centrální banka už minulý měsíc počítala se zvýšením ekonomiky jen o šest procent.

Z trhů a burz

Akcie v Evropě i USA rostly

Burzy na obou stranách Atlantiku ve čtvrtek posilovaly. Z velkých technologických společností se dařilo například Applu nebo Netflixu. Indexy Dow Jones a S&P 500 se zvýšily o 0,17, respektive 0,42 procenta a uzavřely tak na nových rekordech. Nasdaq Composite zpevnil o 1,03 procenta. V Evropě byl zájem hlavně o britské a francouzské akcie. Index FTSE 100 vyrostl o 0,83 procenta. CAC 40 přidal 0,57 procenta. V plusu zakončil obchodování i německý DAX (+0,17 procenta) a celoevropský STOXX Europe 600 (+0,58 procenta).

AXA vyhlíží konec pandemie

Francouzská bankovní a pojišťovací skupina AXA zjevně sází na to, že pandemie koronaviru a období práce z domova se chýlí ke konci. Společnost investuje 799 milionů eur, čili téměř 21 miliard korun do výstavby nových kanceláří v Evropě. Většina z nich má vzniknout ve velkých městech ve Francii, Německu a Velké Británii. Podle firmy se bude jednat o velmi moderní prostory, které budou odpovídat nejmodernějším standardům s důrazem na nízké emise skleníkových plynů. AXA poukazuje na to, že atraktivní kanceláře v centrech světových metropolí v minulosti vždy přitahovaly nové investory po skončení ekonomických krizí.

Tweet dne

Very disturbing scenes of violence in NI tonight. All people of influence, political and community leaders, have a responsibility to do what they can to defuse tension. https://t.co/zvpsAlefMo — Simon Coveney (@simoncoveney) April 7, 2021

„Dnešní velmi znepokojivé projevy násilí v Severním Irsku. Všichni vlivní lidé, političtí i komunitní lídři, mají odpovědnost udělat vše, co je v jejich silách, aby zmírnili napětí.“

Komentář irského ministra zahraničí Simona Coveneye k současnému dění v Severním Irsku. V Belfastu se už přes týden odehrávají násilné nepokoje. Během střetů tamních unionistů s nacionalisty bylo zraněno již přes padesát příslušníků bezpečnostních složek. I během včerejšího večera v ulicích létaly Molotovovy koktejly, petardy a kameny. Příčina násilností není zcela zjevná, obě znesvářené strany se obviňují navzájem.

