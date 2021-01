Laschet kancléřem být nemusí | E15.cz

Laschet je zastáncem větší role Německa v Evropské unii, v minulosti kritizoval, že iniciativu příliš převzal francouzský prezident Emmanuel Macron. Zdůrazňuje význam transatlantických vazeb a důležitost USA pro evropskou bezpečnost. Podle některých názorů by však mohl být příliš měkký vůči Rusku a Číně ve snaze chránit obchodní a hospodářské zájmy země a tím komplikovat partnerství s Washingtonem. Naopak avizuje tvrdý postoj "nulové tolerance" vůči organizovanému zločinu, extremismu a terorismu. V hospodářské politice podporoval pomoc byznysu zasaženému pandemii, zároveň by však zřejmě v čele země usiloval o co nejrychlejší návrat k vyrovnanému rozpočtu. Laschet míní, že je zapotřebí podniknout nějakou aktivitu v boji proti klimatickým změnám, neměla by však podle něj dusit ekonomiku.