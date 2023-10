Izrael a Hamás ve válce: Pásmo Gazy terčem bombardování | e15.cz

Izraelská armáda bombardovala cíle v Pásmu Gazy poté, co ráno palestinští ozbrojenci spustili rozsáhlý raketový a pozemní útok na Izrael. Ani ve večerních hodinách se však Izraelcům stále nepodařilo dostat všechna místa pod kontrolu. Důvodem je skutečnost, že Palestinci drží rukojmí. V hustě obydlených aglomeracích navíc nemůže izraelské vojsko používat těžkou techniku.

Agentura Reuters prakticky současně s oznámením náletů napsala, že jí svědek hlásil výbuchy v centrální části pásma a ve městě Gaza. Izraelská armáda uvedla, že nasadila desítky letadel a spotřebovala přes 16 tun munice.

Cílem útoku bylo zničit zařízení Hamásu, který Pásmo Gazy kontroluje. Podle palestinské samosprávy se terčem Izraelců stala i nemocnice na severu oblasti. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v té době hlásilo nejméně jednoho mrtvého.

Izraelská armáda po ranním palestinském útoku oznámila zahájení operace Železné meče a mobilizuje desetitisíce příslušníků záloh. Premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že „nepřítel zaplatí cenu, jakou dosud nikdy nepoznal“.

Agentura AFP informovala, že stovky lidí se předtím vydaly na útěk ze svých domů na severovýchodě Pásma Gazy směrem hlouběji do oblasti ležící mezi Izraelem a Egyptem.

Počet obětí narůstá

Po raketových útocích Hamásu zahynulo ráno v Izraeli nejméně 22 lidí, v deset hodin večer se počet obětí zvýšil na 250 a 1450 Izraelců bylo zraněných. Uvádí to izraelská a zahraniční média s odvoláním na izraelskou záchrannou službu. Očekává se, že bilance překvapivého raketového a pozemního útoku, k němuž došlo v průběhu šabatu a na přelomu izraelských svátků Sukot a Simchat Tóra, dál poroste. Vzdušné salvy byly hlášeny i večer, Hamás údajně vystřelil další stovky raket. Boje s ozbrojenci, kteří pronikli do pohraničních komunit, pokračují a množí se informace o tom, že útočníci berou Izraelce jako rukojmí a unáší je do Pásma Gazy.

Podle izraelské armády Palestinci během dopoledne vypálili přes dva tisíce raket, přičemž dopady byly hlášeny z Tel Avivu a okolí, z města Aškelon i oblastí dál na jih. Izraelské ministerstvo zdravotnictví po poledni uvedlo, že přes 70 zraněných je ve vážném stavu.

Na straně Palestinců bylo večer přes 230 mrtvých, počet zraněných převýšil 1600. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Prezident palestinské autonomie Mahmúd Abbás prohlásil, že palestinský lid má právo bránit se „teroru osadníků a okupačních vojáků“.

Do oblastí u hranic Pásma Gazy pronikl neznámý počet palestinských ozbrojenců, kteří se střetávají s bezpečnostními složkami. Izraelská policie a armáda hovořily kolem poledne o bojích na několika místech, konkrétně policie hlásila, že na 14 různých lokalitách eviduje 60 „teroristů“.

V izraelských médiích se objevují výpovědi obyvatel pohraničních oblastí, kteří prosí vládu o pomoc zabarikádovaní ve svých domech. „Masakrují nás. Není tady žádná armáda, už je to šest hodin. Lidé prosí o život,“ citoval Haarec nejmenovaného Izraelce.

„Víme o civilistech, kteří jsou zabarikádování na nejrůznějších místech. Vyzýváme všechny, aby zůstali za zavřenými dveřmi, nakonec se ke všem dostaneme,“ řekl šéf izraelské policie Kobi Šabtaj. Uvedl, že policie a armáda se potýká s několika „válečnými zónami“ a na obou stranách jsou mrtví. Jedna z izraelských televizních stanic předtím informoval o zabití pěti palestinských militantů ve městě Sderot nedaleko Pásma Gazy.

Rukojmí a zajatci z řad civilistů

Zároveň se objevují zprávy, že ozbrojenci berou civilisty jako rukojmí a dokonce je unášejí do Pásma Gazy. Jedna žena popsala televizi Channel 12, že komunikovala se svým otcem, který jí sdělil, že útočníci jsou v jeho domě. „Řekl mi, že ho unáší... Viděla jsem jeho snímky v Gaze,“ uvedla.

Hamás následně na sociálních sítích zveřejnil video, které podle něj ukazuje skupinu zajatců, příslušníků izraelské armády. Skupina také šíří záběry údajných zajatců z řad civilistů, kteří byli odvlečeni do Gazy. Podle agentury AFP jsou na snímcích nejméně tři zjevně vystrašení lidé, které střeží skupina mužů s digitálně zamaskovanými obličeji.

Vedle velkého množství civilistů a řadových vojáků měli palestinští bojovníci zajmout rovněž izraelské důstojníky, řekl stanici Al-Džazíra Sálih Arúrí, druhý muž v hierarchii vedení hnutí Hamás. Deník The Guardian s odkazem na izraelská média napsal, že Palestinci drží rukojmí na několika místech v Izraeli a také v Pásmu Gazy. Podle listu Haarec se nyní vyjednává o propuštění zadržených civilistů například v kibucech ve městech Beeri a Ofakim na jihu Izraele.

Stanice Channel 12 například hovořila s mužem, který tvrdí, že na videích z Gazy poznal svou ženu, dvě malé děti a tchyni. Podle něj je ozbrojenci Hamásu unesli z kibucu Nir Oz.

„Všechna rukojmí, jež jsou v rukou odbojových organizací, budeme držet až do doby, kdy z izraelských věznic vyjdou všichni naši vězni,“ uvedl podle deníku Haarec mluvčí skupiny Islámský džihád, která působí na okupovaném Západním břehu Jordánu. „Každý propuštěný z naší strany bude mít svou cenu,“ dodal.

Zaskočené tajné služby

Deník Haaretz na svém webu uvádí, že palestinští teroristé při útoku použili padáky či motorové kluzáky a probojovali se přes brány z Pásma Gazy střežené izraelskou armádou. Izraelské tajné služby zřejmě ofenziva zaskočila.

„Ostraha izraelské hranice byla naprosto nepřipravená, jak se to mohlo stát? V některých oblastech dokonce vojáci ani na místě nebyli a Izraelci volali do médií a volali o pomoc, že tam vůbec není nikdo, kdo by je chránil,“ popsal analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha.

Palestinské radikální hnutí Hamás muselo dnešní útok na izraelské území plánovat měsíce, dnes vyzvalo k boji izraelské Araby a také ozbrojence v Libanonu. „Je to ohromný šok, který bude izraelský stát a bezpečnostní aparát dlouho zpracovávat,“ řekl politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně.

Očekává, že Izrael spustí vyšetřování, které posléze ukáže, kde se stala chyba. Svou roli mohlo sehrát to, že se Izrael v posledních měsících hodně zaměřoval na vnitropolitické dění, na problémy vlády a premiéra Netanjahua, jehož pozice je podle odborníků otřesena.

„Dovedu si představit, že existovaly varovné signály, informace, ale ty se musí sdílet, vyhodnocovat, předávat, pak na ně musí někdo zareagovat," dodal Kraus. Nelze podle něj nyní předjímat, jestli chyboval bezpečnostní aparát, anebo spíše politická reprezentace, která jej ovládá.

Dnešní incidenty na hranicích Gazy a Izraele jsou podle Krause sice nejrozsáhlejší za poslední roky, pořád ale míra eskalace nedosahuje úrovně války, i když tak někteří izraelští představitelé situaci označují. Ze strany Hamásu jde o typický asymetrický boj. Radikálové se nemohou rovnocenně postavit mnohem lépe vybavené izraelské armádě, volí tedy taktiku „udeř a uteč“, snaží se způsobit maximální škodu, jejich komanda útočí neselektivně na vojáky, policisty i civilisty, poté se znovu stáhnou a budou očekávat odvetu. „Ale už to, že jsou schopní tu hranici překonat, je neskutečný problém pro izraelský aparát,“ podotkl Kraus.

Další vývoj událostí v regionu podle odborníka záleží na tom, jak tvrdá bude izraelská odveta, se kterou Hamás předem počítal. Pokud přinese ztráty na životech civilistů na palestinské straně, může to vyvolat spirálu násilí. Záleží také na tom, zda se více aktivizuje libanonské militantní hnutí Hizballáh.