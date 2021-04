Japonsko vypustí kontaminovanou vodu z Fukušimy do moře | E15.cz

Top události

Debata o vodě z Fukušimy ukončena

Japonsko začne do dvou let vypouštět do moře více než milion tun kontaminované vody z jaderné elektrárny Fukušima, kterou před deseti lety zničilo zemětřesení a vlna cunami. V úterý o tom rozhodla vláda premiéra Jošihideho Sugy. Úřady došly k závěru, že to nebude mít příliš negativní dopad na životní prostředí. S tím však nesouhlasí některé nevládní organizace nebo japonští rybáři. Rozhodnutí kritizovala také Čína a Jižní Korea. Naopak USA Japonsko podpořily. Nynější krok je vyústěním mnohaleté debaty, jak naložit s velkým množstvím vody, která byla použita pro ochlazování poškozených jaderných reaktorů. Kapacita nádrží v nichž je aktuálně uchovávána bude naplněna na podzim příštího roku.

Konec krátkého létání

Francouzská vláda chce zakázat krátké domácí lety v lokalitách, kde lze stejnou trasu uskutečnit vlakem za méně než dvě a půl hodiny, píše BBC. Nové nařízení, které ještě musí schválit francouzský senát, by se dotklo třeba leteckého spojení mezi Paříží a městy Lyon, Bordeaux či Nantes. Jedná se o součást dlouhodobého strategického plánu Francie na snížení uhlíkové stopy. Rozhodnutí vyvolalo bouřlivou diskuzi. Například sdružení spotřebitelů UFC-Que Choisir vyzvalo vládu, aby zachovala stávající čtyřhodinový limit. Francouzský stát také před týdnem zdvojnásobil svůj vlastnický podíl v letecké společnosti Air France. Aktuálně drží téměř 30 procent jejích akcií a je tak jejím většinovým majitelem.

Z trhů a burz

Akciové trhy uzavřely ve ztrátě

Americké akcie v pondělí lehce oslabily. Investoři zjevně čekají na čtvrtletní hospodářské výsledky některých velkých firem. Index S&P 500 se snížil o 0,02 procenta, Dow klesl o 0,16 procenta a Nasdaq odepsal 0,36 procenta. Cena zlata a stříbra zlevnila, naopak o půl procenta zdražila ropa. Bitcoin se udržel nad hodnotou 60 tisíc dolarů. Poklesem zahájily týden také burzy v Evropě, kde se nedařilo zejména technologickým společnostem. Celoevropský benchmark STOXX Europe 600 ztratil 0,46 procenta. Britský FTSE 100 skončil ve ztrátě 0,39 procenta. O 0,13 procenta shodně přišly německý DAX a francouzský CAC 40.

Problém pro ruskou ekonomiku

Kurz ruského rublu se strmě propadá, všímá si deník Financial Times. Za minulý měsíc poklesla jeho hodnota vůči americkému dolaru a dalším měnám téměř o pět procent. V současné době se obchoduje v poměru 3,54 rublu za českou korunu. Ještě v polovině března to bylo 3,34 rublu za korunu. Důvodem je současné napětí na východní Ukrajině, kde se opět schyluje ke střetům mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Investory proto znervózňuje vidina na nové americké sankce. Analytici přitom předpovídali, že rubl se v roce 2021 vzpamatuje z loňského poklesu o 16 procent, jenž zavinila pandemie koronaviru a s ní související prudké zlevnění ropy.

Tweet dne

Jack Ma’s fortune jumps $2 billion after record Alibaba finehttps://t.co/cWECAHm9Zz — Bloomberg (@business) April 13, 2021

„Jmění Jacka Maa vyrostlo po rekordní pokutě pro Alibabu o dvě miliardy dolarů.“

Další signál, že obří peněžní trest je pro čínského technologického giganta vlastně úlevou.

Stane se dnes