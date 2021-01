Když Melinda Gatesová hovoří, poslouchá ji celý svět | E15.cz

Na sítích se šíří nesmysly, že nás Bill a Melinda Gatesovi chtějí očipovat. Pravda je samozřejmě jinde. Nejštědřejší donátoři světa chtějí, aby zbytečně neumíraly děti v rozvojovém světě, a nejnověji se zaměřují na rovnoprávnost žen. Billa zná každý, ale znáte Melindu? Seznamte se.

Manželé Melinda a Bill Gatesovi jsou v posledním roce viditelnější, než na co jsme byli zvyklí. Zakladatel Microsoftu hned na počátku pandemie choroby COVID-19 sepsal pro The Economist hojně citovanou projekci budoucího vývoje, zejména v souvislosti s vakcinací. Také Melinda se začala objevovat v médiích a poskytla také několik televizních interview, kterým se jinak spíše vyhýbá.

Ne, nebylo to proto, že Gatesovi plánují zavést jakési mýtické čipy do celého lidstva, aby nás potom všechny mohli spolu s Georgem Sorosem ovládat, čemuž věří celá řada lidí. Manželé Gatesovi se však boji se zákeřnými chorobami věnují desítky let a vývoji vakcín na různé choroby (především malárii) věnuje jejich nadace téměř pohádkové prostředky.

Z Gatesových tak zkrátka jsou jedni z největších odborníků na problematiku vývoje vakcíny, navíc o tom umějí mluvit v kategoriích, kterým rozumí většina světa - nikoli v kategoriích vědeckých, ale společenských a byznysových. Ve zmíněném článku pro The Economist ostatně Gates popsal poměrně přesně, k jakým omezením bude docházet a také srozumitelně vysvětlil, na jakých principech budou vakcíny proti koronaviru fungovat a že pokud se je podaří vyvinout do roku 2021, půjde o zázrak, protože tak rychle lidstvo nic podobného nikdy nedokázalo.

Melinda zase počátkem loňského května, kdy začala slábnout takzvaná první vlna, upozorňovala, že případné rozvolnění může brutálně dopadnout na ženy. "Uvědomme si, že většinu nemocničních sester představují ženy. A kdo se nejčastěji stará o nemocné doma? Zase ženy. V takovýchto situacích jsou tak ženy vystavovány neúměrnému tlaku a mohou přicházet o značné prostředky," připomněla v rozhovoru pro stanici NBC.

Během pandemie se tak propojila nejdůležitější témata, kterým se Melinda Gatesová během své filantropické činnosti věnuje - zdraví, vzdělávání a snaha narovnat podmínky žen. Právě to a možnost disponovat obřími prostředky ji posledních 15 let vyneslo celou řadu ocenění a prestižní magazíny ji pravidelně řadí mezi desítku nejvlivnějších žen světa.

Momentálně například magazín Forbes, u nějž obsadila pátou příčku. "Neustále roste její vliv na strategii a směřování nadace, která se věnuje složitým globálním problémům od vzdělávání a chudoby po antikoncepci," uvádí důvody pro umístění Melindy Gatesové mezi pěticí nejvlivnějších žen světa Forbes.

Ale není jen manželkou úspěšného byznysmana, který přelévá desítky miliard vydělaných v Microsoftu do zbytečných filantropických projektů? Rozhodně ne a následující řádky by vás o tom měly jasně přesvědčit.

Milovnice počítačů

Předně hned na počátku si jednu věc ujasněme: Melinda Gatesová nebyla žádnou sekretářkou ani jakousi administrativní pracovnicí Microsoftu, do které se zakladatel softwarového giganta zakoukal, vzal si ji a učinil z ní miliardářku. Melinda Gatesová byla natolik mimořádnou studentkou, že se o ní popral IBM s Microsoftem hned po ukončení vysoké, kde vystudovala počítačové vědy a byznys. Vybrala si Microsoft, kde postupně rostla a ve finále měla na starosti vývoj multimediálních produktů (nejznámějším z nich byla encyklopedie Encarta).

Ale to jsme předběhli událostem, které jsou pro život i dílo Melindy Gatesové a nadace manželů Gatesových možná stejně důležité.

Melinda se narodila 15. srpna 1964 v Texasu. Její matka byla v domácnosti (v USA tehdejší doby to nebylo neobvyklé) a její otec byl raketový inženýr, který se podílel na programu Apollo. "V den startu jsme všichni vlezli do auta a jeli k tátovu kolegovi, abychom sledovali to drama společně. Ještě teď v kostech cítím to napětí během odpočítávání," prozradila Melinda Gatesová ve své knize z roku 2019 The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World.

Není se tak čemu divit, že v takovémto rodinném nastavení začala Melinda projevovat mimořádné nadání pro matematiku, kterého si všimla již jedna učitelka na základní škole a Melindu přeřadila do třídy pro matematicky nadané žáky. "Byla jsem tam já a banda kluků," vzpomínala v roce 2005 Melinda Gatesová (a totéž se jí stane ještě několikrát). "Musela jsem dřít o dost víc než oni."

Životní dráhu jí však určila až příhoda na dívčí katolické střední škole Ursuline Academy. V jejích 14 letech její učitelka matematiky, paní Bauerová, viděla počítač Apple II a rozhodla se, že to je přesně to, co její žákyně potřebují, aby dále rozvíjely své dovednosti.

"Co s nimi budeme dělat, když na nich neumí ani nikdo z nás, natož abychom dokázali učit studentky?" zeptala se paní Bauerové ředitelka školy. "Když počítače koupíte, naučím se to," slíbila paní Bauerová. Škola jich nakonec koupila pět a paní Bauerová skutečně navštěvovala večerní kurzy obsluhy počítače.