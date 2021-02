Drive-thru neboli prodej jídla z okének do aut zažívá v USA comeback | E15.cz

Globální pandemie nemoci COVID-19 má mnoho poražených, ale jsou v ní i naprosto jasní vítězové. Koronavirus tak mimo jiné pomohl udržet nad vodou koncept prodeje označovaný jako drive-thru, tedy prodej z okénka, kdy zákazník nemusí opustit prostor svého auta. A to zejména ve Spojených státech, kde má tento způsob nakupování tradici trvající desítky let. Roli hrálo i to, že podle expertů se při výdeji jídla z okna do auta prakticky nelze nakazit.

Stejně jako fast foody tento koncept drive-thru vymysleli Američané, když se celá společnost i tamní stravování přizpůsobilo po druhé světové válce ještě více autům. V padesátých letech totiž administrativa republikánského prezidenta Dwighta D. Eisenhowera naplánovala a začala stavět obří systém silnic a dálnic zvaný Interstate Highway System, který propojil USA od Aljašky přes Kansas až na Havaj.

Vedle komunikací tak začaly růst jako houby po dešti restaurace rychlého občerstvení a společnosti jako McDonald’s, KFC či Burger King zažívaly skutečný rozmach.

Zlatá éra hamburgerů a kuřecích křidýlek však posléze pominula a vystřídalo ji prosazování zdravého životního stylu i citlivého městského plánování spojeného s omezováním aut. Do konce roku 2019 proto třeba města jako Minneapolis, Fair Haven v New Jersey nebo Orchard Park ve státě New York zakázala výstavbu nových restaurací s možností objednávky a vyzvednutí jídla z auta.

Jenže přišel koronavirus. Zatímco standardní způsoby stravování začaly kvůli lockdownům po celém světě kolabovat kvůli své nepřipravenosti na podobnou událost, drive-thru se začalo dařit. „Čím neosobnější zážitek z restaurace, tím lépe. Drive-thru tak učinil comeback,“ píše kanadský The Counter.

Od vypuknutí pandemie tak využilo možnost drive-thru alespoň jednou 74 procent Američanů, zatímco před zavedením opatření do bylo pouze 31 procent, uvedl průzkum agentury Bluedot.

Kromě toho podniky jako Burger King a Starbucks dokázaly promítnout nastalou situaci i do svých budoucích plánů. Kavárenský gigant musel sice napříč Spojenými státy zavřít více než 400 poboček, na druhou stranu ale plánuje ve velkých městech a na předměstích rozšířit drive-thru a možnost vyzvednutí si objednávky.

Burger King pak oproti tomu již loni v létě nastínil koncept nového typu restaurací, kde bude zmenšen počet míst pro stolování uvnitř podniku, ale zato rozšíří možnosti objednávání si jídla na parkovišti či konzumace fast foodu přímo v autě. „Je to jako vystřižené z éry padesátých let,“ píše The Counter. Řetězec pak symbolicky celý koncept nazval The Restaurant of Tomorrow neboli Restaurace budoucnosti.

Zatímco se mnohé sektory americké ekonomiky potácí nad propastí, řetězcům s rychlým občerstvením se daří. Třeba takový McDonald’s, který je často tím jediným, co si můžou nejchudší Američané dopřát a kolem čehož se totemicky scházejí, sice ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zaznamenal pokles tržeb v uplynulém kvartálu o 2,1 procenta na 5,31 miliardy dolarů.

Restrikce zaváděné proti šíření koronaviru sice zasáhly podle firmy zahraniční trhy, ale právě zejména ty, kde méně prodává formou drive-thru, tedy z okénka přímo do auta, uvedl Bloomberg.

Stejným úspěchem se mohou pochlubit i další značky – kuřecí fast food Chick-fil-A vsadil na rychlé, bezkontaktní objednávky, Taco Bell zase zvýšil tržby o tři procenta na 7,4 miliardy dolarů, obsloužil o 30 milionů Američanů v autech navíc, ale hlavně dokázal objednávku zkompletovat v průměru o 17 vteřin rychleji.

Pro představu – za normálních okolností se čeká na jídlo u Taco Bell něco mezi třemi až pěti minutami. Podobný úspěch zaznamenali i Wendy’s, či KFC, kde byl nárůst objednávek skrze drive-thru dokonce šedesát procent.

Kromě všeho výše zmíněného všem restauracím, které se k možnosti drive-thru uchýlily, nahrál do karet fakt, že podle zdravotnických expertů je při přebírání jídla z restaurace v autě takřka nulová šance se virem nakazit.

Pro mnohé podniky to byla také jediná možnost, jak generovat zisk. Vždyť ve Spojených státech zavřelo podle dat tamní National Restaurant Association jen za rok 2020 natrvalo asi 110 tisíc restaurací z celkových 660 tisíc a celý sektor ekonomiky ztratil 2,3 milionu z celkových dvanácti milionů pracovních míst.

Celý sektor ekonomiky pak podle Národní restauratérské asociace zaznamenal ztrátu 240 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.