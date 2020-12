Do McDonald’s nastoupil jako brigádník, teď šéfuje restauracím | E15.cz

Václav Lanžhotský nastoupil do McDonald’s v podstatě s čerstvou občankou. Měla to být jeho letní brigáda. Práci si ale nakonec oblíbil natolik, že zůstal i poté a za tři roky se při studiu vypracoval na pozici vedoucího směny a o rok později v devatenácti letech na vedoucího restaurace v obchodním centru Quadrio ve středu Prahy.

„Původně to měl být jen letní přivýdělek, a nakonec se z toho stala dlouhodobá brigáda i přes školní rok, ať už kvůli kolegům, nebo i kvůli mzdě. Na škole jsem v té době studoval s dobrým prospěchem a nebyl tedy problém věnovat se i kariéře u McDonald’s,“ popisuje dnes jednadvacetiletý Lanžhotský, nejmladší šéf mezi vedoucími některé z více než stovky restaurací, které má McDonald´s v Česku.

Od svých patnácti let si u amerického fast foodového řetězce prošel všemi pozicemi. Dnes šéfuje už druhé restauraci v pražských Řepích. Právě tam před šesti lety jako brigádník začínal a kde působil v začátcích u McD první tři roky. „Většinu zaměstnanců znám ze svého dřívějšího působení a občas samozřejmě nějaká výměna názorů proběhla, ale po těch letech jsem již i já nasbíral důležité zkušenosti,“ uvádí.

Cestou na vedoucí místo musel projít řadou manažerských školení, některá jsou povinná, jiná doplňková. „Povinné kurzy jsou tři a jedná se o kurzy pro jednotlivé pozice manažera. První je potřeba pro vedení směny, druhý pro vedení oblasti restaurace a poslední pro vedení restaurace,“ popisuje s tím, že si „střihnul“ i doplňkový náborový workshop nebo kurz zaměřený na IT technologie používané v provozu.

Pracovat v McDonald´s Václav Lanžhotský nepřestal ani po absolvování gymnázia a přestupu na dálkové vysokoškolské studium v Hradci Králové. Díky němu má nyní více času na práci, libuje si.

Za koronavirové pandemie podle něj není stiuace vůbec jednoduchá. „Zažíváme obrovský nápor na McDrive, proto je potřeba řešit počet zaměstnanců na směně, kteří se věnují stanovištím McDrive a zároveň je třeba zefektivnit objednávání. Máme nastavené optimální časové intervaly, které by mělo auto na McDrive strávit v jednotlivých krocích jako je čekání na objednání, objednání, platba, výdej a museli jsme tedy řešit, jak mít i tyto časy pod kontrolou,“ komentuje současné výzvy.

Plusem v práci je pro něj i místní strava, kterou má údajně rád od dětství. „Sice se z mého oblíbeného Happy Mealu stalo spíše Menu s Grilovaným Cheeskingem, ale střídám vlastně úplně celý sortiment, který nabízíme,“ popisuje. Výhodou podle něj je, že může zákazníkům radit z vlastních zkušenosti. Má to tak podle něj většina kolegů. Platí, že zaměstnanci mají stravu s padesátiprocentní slevou a od vyšších pozic je hrazená plně firmou jako benefit.

O tom, co plánuje dál, má Václav Lanžhotský poměrně jasno, i když podrobnosti prozrazovat nechce. „Nyní je pro mne McDonald’s stabilním zaměstnavatelem a minimálně do konce studia nemám v plánu dělat z mé strany jakoukoliv změnu,“ uvádí.

A co říká na otázku, zda nechce jednou sám restauraci vlastnit a provozovat? „Restaurace mne láká, i když je to samozřejmě velké břemeno. Uvidíme v budoucnu, pokud zvládnu sehnat finanční obnos pro nákup restaurace, rozhodně bych do toho šel,“ uzavírá.