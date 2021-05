Automobilka Lamborghini přechází na elektřinu | E15.cz

Top události

Šetrné Finsko dalo zelenou evropskému stimulu

Finský parlament v úterý schválil záchranný balíček Evropské unie, na jehož základě se mezi státy sedmadvacítky rozdělí finanční pomoc ve výši 800 miliard eur, více než 20,3 bilionu korun. Hlasovalo pro něj 134 ze dvou set finských poslanců. Členové EU se na podobě stimulu dohodli již v loňském roce, aby však mohl být spuštěn, musejí jej postupně ratifikovat parlamenty všech zemí evropského bloku. Finsko patřilo mezi takzvané šetrné státy, které usilovaly o to, aby se záchranný balík zmenšil.

Jihovýchodní Asie bojuje s další vlnou pandemie

Thajská vláda si plánuje půjčit 700 miliard bahtů, asi 463 miliard korun, na boj proti pandemii koronaviru, píše s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Zhruba polovina z této částky má jít na pomoc lidem nejhůře zasaženým koronakrizí. Zbytek stát použije na oživení své ekonomiky a nákup vakcín a zdravotnického materiálu. Jihovýchodní Asie se v posledních dnech potýká s novou vlnou pandemie. Země, jako jsou Thajsko, Kambodža, Laos či Bangladéš, hlásí prudký nárůst nakažených osob. Někteří vědci se domnívají, že to může souviset s takzvanou indickou mutací nemoci.

Z trhů a burz

Americké akcie klesly, v Evropě zklamal Vodafone

Akcie v USA zahájily úterní obchodování růstem. Nakonec však zisky neudržely a propadly se do hluboké ztráty. Index S&P 500 klesl o 0,85 procenta. Dow Jones se snížil o 0,78 procenta a Nasdaq Composite odepsal 0,56 procenta. Zlevnila ropa i bitcoin. Evropské trhy se včera na směru neshodly. Dařilo se například některým firmám z odvětví cestovního ruchu. Naopak zklamal britský mobilní operátor Vodafone, jehož akcie spadly téměř o devět procent. Celoevropský index STOXX Europe 600 se zvýšil o 0,17 procenta. V plusu zakončila i londýnská burza (+0,02 procenta). Německý DAX a francouzský CAC ovšem oslabily o 0,07, respektive 0,21 procenta.

Lamborghini odhalilo své plány

Italský výrobce luxusních automobilů Lamborghini, který patří do německého koncernu Volkswagen, v úterý představil svůj podrobný plán na přechod k elektromobilitě. Automobilka bude v příštích deseti letech vyrábět převážně vozy s hybridním pohonem, jež kombinují elektrický a spalovací motor. První plně elektrické auto Lamborghini uvede na trh ve druhé polovině této dekády. Počítá rovněž, že do roku 2025 sníží svoji uhlíkovou stopu o padesát procent. Značka do své transformace investuje 1,5 miliardy eur, tedy přes 38 miliard korun.

Video dne

Spain deployed troops to Ceuta after thousands of migrants swam into the northern African enclave. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez called it a crisis for Spain and Europe https://t.co/RltSukBYgR pic.twitter.com/qHztgtwpMN — Reuters (@Reuters) May 18, 2021

„Španělsko vyslalo vojáky do Ceuty poté, co tisíce migrantů přeplavaly do této severoafrické enklávy. Španělský premiér Pedro Sánchez událost nazval španělskou a celoevropskou krizí.“

Stane se dnes