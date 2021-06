Le Penové se ve volbách nedařilo, Čína pokračuje v tažení proti bitcoinu | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Regionální volby ve Francii ve znamení nízké účasti

V prvním kole regionálních voleb ve Francii se dařilo tradičním konzervativcům. Republikáni získali podle projekcí kolem 27 procent hlasů. Krajní pravice Marine Le Penové zaostala za očekáváním. Šéfka Národního sdružení z neúspěchu viní nízkou účast, k urnám se podle všeho dostavilo jen něco málo přes třicet procent oprávněných voličů.

„Naši voliči nedorazili,“ prohlásila Le Penová s tím, že jde o občanskou katastrofu, která zdeformovala realitu a vytvořila falešný obraz o rozložení sil. Slabé výsledky zaznamenala i strana prezidenta Emmanuela Macrona.

Neočkovaným Rusům hrozí neplacené volno

Ruští pracovníci, kteří odmítnou vakcinaci v oblastech, kde je to povinné, mohou být nuceni vzít si neplacené volno. Podle webu The Moscow Times to uvedl ministr práce Anton Koťakov. „Pokud zdravotnické orgány v regionu nařídí povinné očkování pro určité kategorie pracovníků, neočkovaný pracovník může být suspendován,“ uvedl s tím, že postaven mimo pracovní výkon může být takový člověk na celou dobu platnosti povinnosti.

Závazné očkování v pohostinství nařídily v souvislosti se zhoršováním koronavirové situace a rozšířením mutace delta úřady v Moskvě. Následovalo je sedm dalších oblastí či měst.

Z trhů a burz

Čína pokračuje v tažení proti kryptoměnám

Čína rozšířila zákaz těžby kryptoměn na jihozápadní provincii S'-čchuan, která patří podle Reuters mezi těžařsky nejvýznamnější. Země už koncem května oznámila, že zastaví těžbu bitcoinu a obchodování s ním v rámci kampaně na kontrolu finančních rizik. Další provincie, které jsou mezi těžaři populární, se při svých restriktivních krocích odvolávaly na ekologickou zátěž těžby.

V S'-čchuanu však dobývání bitcoinů pohání hlavně hydroelektrárny, těžaři využívají sezonního dostatku vody. Na Čínu dříve připadala více než polovina globální produkce bitcoinů, nyní však dochází k exodu těžařů. Bitcoin i v reakci na zprávy z Číny o víkendu oslaboval.

Porsche se pouští do baterií

Německý výrobce aut Porsche AG bude vyvíjet a vyrábět baterie do sportovních elektrických vozů v novém podniku s lithium-iontovým specialistou Custom Cells. Německá značka spadající do skupiny Volkswagen do společného projektu podle agentury Bloomberg investuje desítky milionů eur a bude ovládat 84 procent podniku.

Výroba v malém měřítku by mohla u Stuttgartu začít v roce 2024, kapacita má pokrýt produkci tisícovky sportovních aut ročně. Porsche zdůrazňuje, že cílem je kvalita a vysoký výkon, nikoli kvantita. Uvádí, že nové baterie bude možné dobít do patnácti minut.

McDonald’s přijme tisícovky zaměstnanců na ostrovech

Fastfoodový řetězec McDonald’s plánuje v rámci expanze ve Spojeném království a Irsku přijmout na dvacet tisíc zaměstnanců, píše list Financial Times. V rámci očekávaného uvolňování opatření a rozjezdu pohostinství chce společnost rovněž otevřít padesátku nových restaurací. V současnosti jich má na ostrovech zhruba 1 400. Netají se však obavami, zda nábor bude úspěšný v době, kdy si restaurace stěžují na nedostatek personálu.

Tweet dne

Írán byl v roce 2020 na 158. příčce indexu lidské svobody Cato Institute ze 162 zemí, což z něj činí pátou nejméně svobodnou zemi světa. S Ebráhímem Raísím jakožto novým íránským prezidentem se jeho mizerné skóre ještě zhorší.

Americký ekonom Steve Hanke z Cato Institute reaguje na páteční vítězství ultrakonzervativního soudce Ebráhíma Raísího v íránských prezidentských volbách.

Stane se dnes