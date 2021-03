Británie vyšetřuje Apple. Litva bude obchodovat s Tchaj-wanem | E15.cz

Italové zakázali vývoz vakcín od AstraZeneky

Italská vláda ve čtvrtek zablokovala export 250 tisíc dávek vakcín od britsko-švédské společnosti AstraZeneca do Austrálie. Řím tak využil nového pravidla Evropské unie, na jehož základě lze omezit vývoz očkovacích látek od výrobců, kteří neplní smlouvy. AstraZeneca má s Bruselem dlouhodobé spory kvůli zpoždění nasmlouvaných dodávek vakcíny proti nemoci COVID-19. Nový italský premiér Mario Draghi už dříve prohlásil, že EU by měla proti farmaceutickým firmám, co nedodržují své závazky, postupovat daleko přísněji.

Vilnius se postavil Číně

Litva plánuje navázat oficiální hospodářské vztahy s Tchaj-wanem, koncem letošního roku tam otevře svou obchodní kancelář. Současná litevská vládní koalice v čele s premiérkou Ingridou Šimonytėovou si dala za cíl „podporovat bojovníky za svobodu od Běloruska po Tchaj-wan“, píše agentura Bloomberg. Záměr Vilniusu vzbudil velkou nevoli čínské komunistické vlády, která považuje asijský ostrovní stát za vzbouřenou součást svého území. Loni se do konfliktu s Pekingem dostala i Česká republika kvůli cestě šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan na přelomu srpna a září.

Akcie v červených číslech, výjimkou byla Francie

Akciové trhy v USA ve čtvrtek dále klesaly. Dow Jonesův index se snížil o 1,11 procenta. Širší S&P 500 ztratil 1,34 procenta a Nasdaq Composite odepsal 2,11 procenta. Převážně v mínusu včera skončily také burzy v západní Evropě. Dolů je táhly například akcie německé Lufthansy. Aerolinky vykázaly za loňský rok rekordní ztrátu 6,7 miliardy eur. Německý index DAX odevzdal 0,17 procenta. Britský FTSE 100 a celoevropský STOXX Europe 600 poklesly shodně o 0,37 procenta. Jedinou výjimkou byl francouzský benchmark CAC 40. Ten se mírně zvýšil o 0,01 procenta.

Vyšetřování Applu

Britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže CMA vyšetřuje amerického technologického giganta Apple kvůli jeho službě App Store, uvádí CNBC. Apple podle stížností softwarových developerů zneužívá svého dominantního postavení na trhu ke stanovení obchodních podmínek, které jsou neférové vůči zákazníkům. Společnost byla ze stejného důvodu již v minulém roce vyšetřována Evropskou unií. Akcie Applu ve čtvrtek i kvůli této zprávě oslabily o 1,58 procenta na 120,13 dolaru.

