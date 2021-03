Stoupá nezaměstnanost žen | E15.cz

Před nástupem pandemické krize, se tato statistika podle Jany Steckerové, ekonomky Komerční banky, pohybovala kolem dvouprocentní úrovně. Vzhledem k omezením, se kterými se domácí ekonomika potýká, je nárůst nezaměstnanosti stále relativně pomalý. K tomu významně přispívají vládní opatření, ale i oživení v některých sektorech, které zaměstnance naopak nabírají.

„Vyplývá to například ze statistiky PMI, podle které čeští průmyslníci během letošního února zaměstnávali nejvíce pracovníků od března 2018. Tyto faktory budou na trhu působit i nadále. Zatímco některé sektory budou zaměstnance propouštět, jiné by je mohly, alespoň částečně vstřebat. Stávající program Antivirus byl navíc prodloužen až do konce dubna, přičemž je možné, že vzhledem k vývoji pandemické situace a blížícím se volbám bude prodloužen znova. Míra nezaměstnanosti by tak podle našich očekávání měla i nadále růst jen pozvolně a od druhého pololetí letošního roku začít postupně klesat,“ míní Steckerová.

Vládní opatření se promítají i do průměrného týdenního počtu opracovaných hodin. Zatímco v letech 2017, 2018, 2019 se tento počet pohyboval kolem 35 hodin, v loňském roce to bylo průměrných 33 hodin. V lednu letošního roku pak klesl na necelých 31 hodin. Ze statistiky také vyplývá, že podstatně rychleji než nezaměstnanost mužů, roste míra nezaměstnanosti žen.

„Ta v lednu vyskočila na 4,4 procenta. Naopak u mužů nezaměstnanost zatím v žádném z měsíců od počátku krize nepřesáhla úroveň 3 procent. Nejvýše byla v prosinci loňského roku, a to na úrovni 2,8 procenta. V lednu pak dokonce poklesla na 2,5 procenta. Vzhledem k tomu, jakých sektorů se restriktivní opatření týkají a které naopak prosperují lze očekávat, že tyto trendy budou pokračovat i nadále,“ uzavírá Jana Steckerová.