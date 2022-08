Norský export dosáhl v červenci na rekord. Philips mění šéfa | E15.cz

✅ Norsko těží z poptávky po ropě a plynu

Norský export pokořil v červenci rekord. Severská země minulý měsíc vyvezla do zahraničí zboží za 229 miliard norských korun, více než půl bilionu českých korun. To je o 0,4 procenta více než v předchozím rekordním měsíci, kterým byl letošní březen. Způsobila to zejména zvýšená poptávka po norské ropě a zemním plynu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Státy Evropské unie hledají alternativy k ruským energetickým surovinám.

✅ Biden podepsal klimatický balíček za biliony

Americký prezident Joe Biden podepsal zákon o rozsáhlých investicích do zdravotnictví a ochrany klimatu. Spojené státy na jeho základě vyčlení na obnovitelné zdroje energie a snížení emisí 369 miliard dolarů, zhruba 8,9 bilionu korun. Zákon také omezí ceny některých léků a zavádí minimální daňovou sazbu pro velké podniky. Jde o dosud nejvýznamnější krok USA v boji proti klimatické krizi.

✅ Velká Británie pozastavila zahraniční pomoc

Vláda Spojeného království dočasně zastavila vyplácení peněz, určených na humanitární pomoc v zahraničí. Zmrazeny byly všechny platby přesahující jeden milion liber (29,2 milionu korun) a co nejsou považovány za nezbytné k ochraně lidských životů. Kabinet premiéra v demisi Borise Johnsona má totiž obavy, že by překročil stanovený rozpočet. Nařízení bude platit nejméně do zvolení nového ministerského předsedy na začátku září.

✅ Společnost Philips povede od října Jakobs

Nizozemský výrobce elektroniky Philips mění šéfa. Dosavadní výkonný ředitel společnosti Frans van Houten, jenž stál v jejím čele od roku 2011, odejde ze své funkce v polovině října. Nahradí jej osmačtyřicetiletý Roy Jakobs, který dosud ve firmě působil na pozici obchodního ředitele. Akcie Philipsu po oznámení zprávy zpevnily o více než dvě procenta na 19,89 eura za kus. Nizozemská společnost zaměstnává téměř 80 tisíc lidí.

✅ Americké akcie se na směru neshodly

Akciové burzy ve Spojených státech uzavřely úterní obchodování smíšeně. Index S&P 500 vzrostl o 0,19 procenta a Dow Jones si připsal dokonce 0,71 procenta. Jejich růst podpořily především pozitivní hospodářské výsledky maloobchodních řetězců Walmart a Home Depot za uplynulé čtvrtletí. Naopak technologický benchmark Nasdaq Composite včera o 0,19 procenta oslabil.

