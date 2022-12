Bijan Sabet: Kdo je nový velvyslanec Spojených států v Praze | E15.cz

Do Prahy se po dvouleté pauze vrátí americký velvyslanec. Senát Spojených států by měl v noci na úterý konečně schválit nominaci třiapadesátiletého Bijana Sabeta, kterého do této funkce navrhl letos v létě prezident USA Joe Biden. Kdo je muž, jenž bude v nadcházejících dvou letech zastupovat americké zájmy v Česku?