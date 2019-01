ONLINE: Chaotický brexit. Britští poslanci debatují o podobě odchodu z EU, ve hře je i jeho odložení | E15.cz

V blízkosti britského parlamentu se shromáždili přívrženci i odpůrci odchodu Británie z EU.

6/ #Brexit monstrosity float drives past the #YellowVests shouting "Traitors! Traitors!"

I ask him whether he wants the MPs to vote with or against the deal today.

He says he wants "out means out!"

🤷‍♀️#StopBrexit pic.twitter.com/VxgJt6nLlN