Kanye West prezidentem nejspíš nebude. Ale miliardářem již je | E15.cz

Kdyby se konala soutěž o největší ego na světě, do finále by se klidně mohli dostat dva Američané. Současný prezident Donald Trump a jeho bývalý velký podporovatel, který se mu chce v blížících se volbách postavit, rapper a tvůrce tenisek Kanye West. Podobně jako kdysi proslulí Beatles se i West a manžel Kim Kardashian umí srovnávat s Ježíšem. Než si ale začnete ťukat na čelo, přečtěte si, co muž, jehož jmění je nyní odhadováno na tři miliardy dolarů, dokázal.

Kanye West je svým způsobem génius. A není to jen tím, že si to o sobě myslí, ale odkazuje na to i několik objektivních údajů. Básně začal psát v pěti letech, od třetí třídy projevoval mimořádný muzikální talent a také vizuální cit. V jeho deseti letech musel se svou matkou, profesorkou angličtiny, na pobyt do Číny, kde byl jediným zahraničním studentem, ale neměl s tím nejmenší problém, naopak místní jazyk se naučil velmi rychle, ačkoli z něj zase skoro všechno zapomněl.

Ale to byla jen předehra. Kanye West již v sedmé třídě skládal vlastní muziku a prodával ji dalším mladým umělcům. První vlastní skladbu složil, napsal a nahrál v pouhých 13 letech. Peníze mu na to dala matka Donda, jejíž odkaz později Kanye vložil do jména své kreativní společnosti DONDA. Až do svých 20 let pozdější globální superstar úspěšně propojovala své hudební aktivity se studiem, ve 20 však West s konečnou platností opustil vysokou školu (kde se věnoval studiu angličtiny) a naplno vsadil na muziku. Jako většina dnešních amerických miliardářů se i on musel vydat chytat své sny a stal se z něj „college dropout“, jak ostatně posléze pojmenoval i své první sólové album.

Ale to zbytečně předbíháme.

Producent pro Jaye-Z

Na konci devadesátých let se West nejprve pokoušel prorazit s dalšími chicagskými rappery a producenty a byl dokonce i členem jedné zcela zapomenuté kapely. Postupně si vydobýval poměrně solidní věhlas, ale povětšinou makal na ostatní. Nejvýraznějším úspěchem se stala spolupráce s Foxy Brown na jejím druhém albu, které uspělo v hitparádách.

Průlom nastal v roce 2000, kdy po něm sáhla nahrávací společnost Roc-A-Fella Records, která vydávala největší jména tehdejší doby včetně rappera Jaye-Z či zpěvačky Alicie Keys. A právě spolupráce na desce Blueprint rappera Jaye-Z z roku 2001 se stala zásadním bodem Westovy kariéry. Deska je i díky jeho vkladu považována za jednu z nejdůležitějších hiphopových desek všech dob a byla zároveň známkou toho, že devadesátá léta plná gangsta rapu jsou definitivně pryč. West měl v této proměně žánru, který se postupně z ulic a klubů dral do velkých arén, sehrát zásadní roli.

Ale nebylo to jednoduché. Ačkoli si vydobyl jasné ostruhy a hudební svět jej již uznával, byl stále vnímán jako producent, tedy muž v pozadí. Zároveň jeho vzezření a přístup neodpovídal tehdejší zažité představě rappera, tedy drsného gangstera, který ve své hudbě autenticky zachycuje tvrdý život ulice. Kanyeho egu však nestačilo být v pozadí a věděl, že má na víc. Že se může stát největší hudební hvězdou světa. Domovská nahrávací společnost mu to však nedovolila, proto z ní odešel a snažil se prosadit u Capitol Records. Ti s ním ale nakonec odmítli v poslední fázi vyjednávání podepsat smlouvu, a tak se West znovu vrátil k Roc-A-Fella Records. A z tohoto spojení se začala tvořit revoluce.

Hned na vrchol

Ještě před vydáním první sólovky však ještě Westův nejbližší přítel a také největší protihráč, tedy Bůh, pro svého oddaného fanouška připravil jednu zkoušku. Večer 23. října roku 2002 jel tehdy pětadvacetiletý úspěšný hudební producent pozdě ze studia. Usnul a naboural do protijedoucího auta. On sám z nehody vyvázl s rozdrcenou čelistí, řidič druhého vozu měl zlámané obě nohy. Krutý zážitek Westa ovlivnil při psaní a skládání své první desky, která posléze (ve značně vycizelované podobě po mnohém předělávání) vyšla pod názvem The College Dropout.

Když deska konečně vyšla, stala se senzací. Westův hudební přístup byl zcela jiný, než posluchači od hip hopu očekávali. Využíval daleko melodičtějších linek, samploval zrychlené staré swingové skladby, neváhal využívat smyčců. Navíc jeho rap byl jemnější než u tehdejších hvězd typu Jaye-Z. Jen v USA se prodalo více než 3 miliony kusů, The College Dropout bylo mnoha médii označeno za desku roku a skladba Jesus Walks se stala absolutním megahitem.

Do roku 2009 následovaly další vyvedené desky, které se mimořádně prodávaly. A právě kolem tohoto roku se Westova kariéra láme a z talentovaného muzikanta se stává v dobrém slova smyslu monstrum, které je všude a vydělává nejvíc peněz ze všech. Ale také je ochotno pro slávu dělat i poměrně nepochopitelné a skandální věci.

Zrození monstra

Klíčové se v této proměně ukazují dvě chvíle. První byl skandál při udílení cen MTV Music Video Awards v roce 2009, kdy Kanye West sebral mikrofon oceněné Taylor Swiftové a pořvával, že si cenu nezasloužila a zvítězit měla Beyoncé. Co nejprve vypadalo jako excentrická zábavná vsuvka, přerostlo postupně v ohromný konflikt na celé showbyznysové scéně, přineslo několik zrušených turné, velké animozity a spoustu výhružek.

West navíc v reakci i na tuto událost natočil své suverénně nejlepší album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ke spolupráci si přizval řadu svých tradičních spolupracovníků, ale také řadu vycházejících hvězd (Nicky Minaj) či tvůrců z úplně jiných žánrových vod (Bon Iver). Výsledek je obdivuhodná kompilace hitů bez jediného slabšího místa a vytvoření hip hopu pro velké arény, o což se West celou svou kariéru snažil.

Hudební kritici i posluchači z celého světa to ocenili. Westovo album bylo téměř unisono vyhlášeno deskou roku (paradoxně na Grammy za album roku nebylo ani nominováno, což dnes však působí směšně vůči americké hudební akademii, nikoli vůči kvalitám desky) a West se vrátil na trajektorii vedoucí na globální hudební trůn, kterou si trochu pokazil skandálem na MTV Music Video Awards.

Vše pak potvrdil v roce 2011 vydáním desky Watch the Throne, kde se poprvé společně představili jako rovný s rovným s Jayem-Z. Skladba Niggas in Paris se stala dokonalou ukázkou, jak velkolepý může hip hop být a definitivně se ustavila dekáda tohoto žánru, která trvá dodnes.

Je paradoxní, že Kanye West jako muzikant se od této chvíle věnuje mnohem ambicióznějším projektům, které jsou daleko více pro hudební fajnšmekry než pro jeho původní publikum. Album Yeezus se i tak stalo hitem a právě s ním končí i éra, kdy s Westem spolupracoval český choreograf Yemi A.D.

Kanye West patří k nejúspěšnějším interpretům všech dob a jeho alb se po celém světě prodalo přes neuvěřitelných 140 milionů kusů (ačkoli velká část prodejů z toho již byla realizována v podobě digitální hudby). Přesto Kanye West je ještě úspěšnější jako byznysman.

Hlavní je být vidět

Uplynulá dekáda byla kromě dekády hip hopu také dekádou televizních hvězd a Kanye Westa. A to nehledě na to, že měl své největší hudební úspěchy již za sebou a dokonce se dostal takřka na mizinu.

West se totiž stal dokonalou ukázkou úspěchu v éře takzvané „attention economics“. Podle této teorie je sociální kapitál a všeobecná známost základem komerčního úspěchu. Kanye West do dekády ohraničené léty 2010 a 2019 vstupoval jako mimořádný hudebník a umělec. Vyšel z ní jako dolarový miliardář, který může mít ambici usilovat o post prezidenta. A hlavním kapitálem byla právě sláva a známost. West to podpořil navíc vztahem s neméně známou televizní celebritou Kim Kardashian, která attention economics také pochopila velmi rychle a jež byla úspěšnou profesionální celebritou ještě dříve než její pozdější manžel.

A jak že Kanye zbohatnul? Předně dál pokračoval v kariéře úspěšného producenta, který pomohl k velké kariéře umělcům, jako je John Legend. Dále vytvořil centrum DONDA, které vytváří nejmodernější kreativní obsah. Avšak nejdůležitější se stala jeho spolupráce se značkou Adidas. Vznikla produktová řada Yeezy, z níž se chytrým marketingem postupně stala relevantní konkurence pro řadu Nike Max Jordan. Základem úspěchu tenisek Yeezy přitom byla původně nedostupnost: jednotlivé edice byly vyrobeny v poměrně omezeném množství a West svou známostí dobře vytvářel velké očekávání. Když boty konečně vyšly, doslova se po nich zaprášilo a na sekundárním trhu jejich cena rychle rostla. Když už se dostaly do obecného povědomí, začalo jich najednou vycházet velké množství a Yeezy se tak staly úspěšnými masovými teniskami. Jejich cena se dnes pohybuje do 10 tisíc korun za pár u nové edice.

Není to však zadarmo, jak by se někdo mohl domnívat. West a jeho žena musejí neustále vzbuzovat pozornost. A především u slavného muzikanta to je někdy za cenu podivných excesů. Ať už to je zmizení ze sociálních sítí a tajemné znovuobjevení profilů, ať už to jsou velkolepá prohlášení o nejlepší desce, kterou kdy svět uslyší (ale zároveň se její uvedení protáhne o několik měsíců), ať už to je focení se v Bílém domě v trumpovské kšiltovce Make America Great Again, ať už to jsou trochu podivné nedělní mše vedené Westem, ať už to je nejnovější prohlášení o kandidatuře na prezidenta. To vše jsou mazané tahy, možná původně upřímné, ale zároveň dostatečně kontroverzní, aby vzbudily pozornost. A koloběh byznysu dua West-Kardashian se opět roztočí o něco rychleji.

Bez ohledu na co, co si o jeho krocích kdokoli myslí, Kanye West zůstává klíčovou osobností současnosti a jeho muzika i byznysové tahy jsou zcela platné. Zda to bude platit i pro jeho případnou politickou dráhu, je zatím ve hvězdách. Rozhodně si to čekání na případného prezidenta Kanye Westa budeme moci zpříjemnit jeho novou deskou God`s Country, která by měla ještě letos vyjít.