Ranní check: Čínou se šíří protesty, ropa je nejlevnější za celý rok | E15.cz

✅ Číňané o víkendu protestovali, počet případů covidu roste

V Číně za poslední den přibylo doposud nejvíce nových případů nákazy koronavirem, informuje agentura Reuters. Děje se tak po víkendu, který v různých částech země poznamenaly nebývalé protesty kvůli protiepidemickým opatřením. V mnoha městech demonstrace pokračovaly do pondělního rána.

Policie v Pekingu zakročila proti stovkám lidí protestujícím nedaleko diplomatické čtvrti. Šlo o první významnou demonstraci v hlavním městě od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012. Policie akci rozehnala pod záminkou, že její účastníci blokují dopravu. K dalším střetům došlo v Šanghaji. Symbolem současné vlny protestů se staly nepopsané bílé listy papíru, kterými lidé dávají najevo odpor vůči cenzuře. Na různých místech vyzývali úřady, aby zrušily uzávěry kvůli koronaviru.

✅ Ceny ropy jsou nejnižší od prosince

Ropa typu WTI se propadla na nejnižší úroveň od prosince a Brent od začátku roku. Nepokoje v Číně poškodily chuť investorů riskovat a přispěly k pesimismu ohledně výhledu na poptávku po surovině, což přispělo k napětí na již tak křehkém globálním trhu s ropou. Surovina West Texas Intermediate klesla až pod 74 dolarů za barel a Brent se pohybuje kolem 84 dolarů.

„Sentiment na trhu s ropou zůstává negativní a víkendový vývoj v Číně tomu rozhodně nepomůže,“ řekl podle Bloomberu Warren Patterson, šéf komoditní strategie ING v Singapuru. Čínská poptávka po ropě by v tomto čtvrtletí mohla dosáhnout v průměru 15,11 milionu barelů denně, což je pokles z 15,82 milionu před rokem, uvedla podle zmíněné agentury datová a analytická společnost Kpler.

✅ Zelenskyj varoval před dalšími ruskými raketovými útoky

Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v tomto týdnu chystá další raketové útoky, jimiž poškozuje energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Příští dny tak budou podobně náročné jako ty předchozí, upozornil. „Chápeme to tak, že teroristé připravují nové útoky, to přesně víme. A dokud budou mít rakety, neuklidní se,“ řekl prezident Zelenskyj v neděli ve svém pravidelném večerním proslovu.

V Kyjevě leží sníh, je pod nulou a na dnešní noc byla hlášena mlha. Úřady ve městě uvedly, že téměř obnovily dodávky elektřiny, vody a tepla, nicméně kvůli vysoké spotřebě musely zavést i plánované odstávky. Ukrajinská energetická infrastruktura ve středu při sérii ruských raketových útoků utrpěla největší škody za devět měsíců ruské invaze. Kyjev tvrdí, že její cílené poškozování je pokusem o genocidu.

✅ Britská chemička jedná s Rolls-Royce o využití jaderné technologie

Ineos, chemická společnost vlastněná miliardářem Jimem Ratcliffem, vede rozhovory se společností Rolls-Royce o jaderné technologii. Mohla by být využívaná jako zdroj energie s nulovými emisemi uhlíku pro rafinerii Grangemouth ve Skotsku. Chemička podle deníku The Guardian plánuje používat v závodě, který zaměstnává dva tisíce lidí, vodík. To však vyžaduje velké množství elektřiny a společnost zvažuje možnosti, jak tuto energii získat.

Dohoda s Rolls-Royce by jí mohla pomoci se složitým úkolem dekarbonizace obří rafinerie a zároveň poskytnout Rolls-Royce prvního zákazníka pro novou technologii. Je totiž jednou z mála společností po celém světě, které doufají, že využijí odborných znalostí získaných při stavbě jaderných reaktorů pro ponorkovou flotilu i na souši.

Stane se dnes