Síkela vrací útok Zdechovskému: Místo lhaní o mně nahlaste cestu do Bahrajnu, vzkazuje mu | E15.cz

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se pustil do Tomáše Zdechovského

Jak deník E15 informoval už dříve , aktivistka Maryam al-Khawaja ve středu ostře zkritizovala českého europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) za to, že mu autoritářská země Bahrajn, se kterou má v zájmu Evropské unie budovat přátelské vztahy, platí luxusní pobyty, a proto zemi Zdechovský podporuje. Kauza má další vývoj a do Zdechovského se na Twitteru tentokrát pustil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), do něhož se naopak Zdechovský v minulosti strefoval kvůli tomu, že v době největší krize odjel na dovolenou. O kauze europoslance a aktivistky informoval i The Guardian .

Právě podle Guardianu Zdechovský uskutečnil v dubnu tohoto roku cestu do Bahrajnu, kterou nedeklaroval. Toho se chytil současný ministr průmyslu. „Četl jsem na Guardianu o úterní energetické radě, kterou jsem vedl, a překvapil mě text o podezřelých aktivitách pana Zdechovského. Frustraci, ze které obíhá televize a lže o mně, chápu. Proč ten čas nevěnuje raději nahlášení cesty do Bahrajnu, na které od dubna zapomněl, ale nevím,“ napsal Síkela na Twitter.

„Pane Síkelo, pokud jste to četl a nepsal to váš mluvčí, tak jste jistě narazil na větu: „Nic nenasvědčuje tomu, že by Bahrajn nebo Zdechovský jednali protizákonně,“ zareagoval hned Zdechovský.

Četl jsem na @guardian o úterní energetické radě, kterou jsem vedl, a překvapil mě text o podezřelých aktivitách pana Zdechovského. Frustraci, ze které obíhá televize a lže o mně, chápu. Proč ten čas nevěnuje raději nahlášení cesty do 🇧🇭, na které od dubna!!! zapomněl, ale nevím. pic.twitter.com/EP3TrsiDQN — Jozef Síkela (@JozefSikela) December 15, 2022

Dříve už napsal reakci na tvrzení Guardianu, že cestu, kterou absolvoval v dubnu, nakonec doloží. „Jednoznačně odmítám, že bych se dopustil nekalého jednání v souvislosti s dubnovou cestou do Bahrajnu. Cestu jsem si hradil sám, a proto nebylo nutné ji zadat do systému EP. V zájmu transparentnosti jsem ji ale měl deklarovat. Má kancelář ji už zadala do systému,“ vysvětlil Zdechovský.

Kontroverze vyvstala v době, kdy se Evropský parlament připravuje na čtvrteční hlasování o rezoluci požadující propuštění Abdulhadiho al-Khawaja, aktivisty za lidská práva a otce aktivistky Maryam al-Khawaja, která Zdechovského obvinila z korupce. Abdulhadi al-Khawaja byl odsouzen na doživotí během represe proti protestům v Bahrajnu v roce 2011, informuje Guardian.

Zdechovského Evropská lidová strana (EPP), pod kterou spadá KDU-ČSL, překvapila tvrzením, že neusiluje o propuštění al-Khawaja z vězení. Popisuje ho jako politického protivníka a bývalého člena teroristické skupiny a opakuje oficiální obvinění, že byl odsouzen za financování a účast na terorismu za účelem svržení vlády.

„Pozici EPP k rezoluci k Bahrajnu jsem nepsal. Na vyjednávání jsem šel jako expert za EPP. To, že jsem předsedou Friendship Group s Bahrajnem, by mě nemělo diskvalifikovat od dalšího jednání,“ reagoval Zdechovský na Twitteru.

Aktivistka se však obává, že politici jako Zdechovský budou v europarlamentu negativně ovlivňovat jednání o stavu lidských práv v Bahrajnu a šířit pomluvy, jejichž cílem je zdiskreditovat jejího otce. „Tomáši, co na to říká vaše svědomí, že jste připraven zničit reputaci muže, jenž byl brutálně mučen a vězněn posledních jedenáct let?“ ptá se al-Khawaja.

Na to reagoval i Síkela. „Nevím, co je pravdy na vykrucování pana europoslance, proč se snaží vězněného bojovníka za lidská práva poškodit. Ale doufám, že víc než na jeho lžích o mně nebo na fabulacích, že má sebemenší vliv na mé kroky,” pokračoval v reakci Síkela.

Co obnáší české předsednictví v Radě EU:

Roztržka navíc vypukla ve chvíli, kdy se Evropský parlament potýká s rozsáhlým korupčním skandálem. Několik současných i bývalých evropských politiků čelí podezření, že za peněžité a jiné dary prosazovali rozhodnutí, která vyhovovala zájmům další muslimské země, Kataru.

Bahrajnské velvyslanectví v Bruselu rozeslalo evropským poslancům dokumenty, které se týkaly zdravotního stavu al-Khawaja. Ty kritizovaly nepřesnosti v oblasti lidských práv. Bahrajnský institut pro práva a demokracii uvedl, že bahrajnská dokumentace přesně neodrážela Khawajovo zdraví a že mu byly odepřeny návštěvy nemocnice, píše Guardian.

Ředitel advokacie v Bahrajnském institutu pro práva a demokracii Ahmed Alwadaei také obvinil Zdechovského z toho, že byl hlásnou troubou diktatur v Perském zálivu. Podle něj Zdechovský využil pohostinnosti od bahrajnských úřadů a pobýval v pětihvězdičkovém hotelu. Na stránkách Evropského parlamentu byl však výlet, který proběhl v listopadu 2021, deklarován v souladu s pravidly pro akce financované třetími stranami.