Smířlivý návrh. USA má plán řešení venezuelské krize | E15.cz

Podle AP je americký návrh smířlivější, než dosavadní představy o řešení vnitropolitické krize ve Venezuele. Jeho cílem má být vytvoření předpokladů pro spravedlivé parlamentní volby, které by se uskutečnily v letošním roce. Podle Reuters plán detailně vytyčuje postupnou cestu, jak by se Caracas mohl vymanit z tvrdých amerických sankcí.

Ještě před týdnem Washington obviňoval Madura a další venezuelské činitele z „narkoterorismu“ a za informace k prezidentově dopadení nabídl 15 milionů dolarů (371 milionů korun). Američané Madura viní z konspirace s kolumbijskými rebely s cílem zaplavit USA kokainem.

Agentura Reuters se nyní ve své zprávě odvolává na zvláštního amerického zmocněnce pro Venezuelu Elliotta Abramse, podle něhož může být zvýšený americký tlak z poslední doby podnětem k „vážným diskusím uvnitř (venezuelského) vedení“.

Plán podle Abramse počítá s odstoupením Madura, aniž by se musel uchýlit do exilu. V příštích volbách by prý dokonce „teoreticky“ mohl kandidovat. Parlament kontrolovaný opozicí by mohl zvolit přechodnou vládu „přijatelnou pro největší frakce“ a dohlížet na příští volby, které by se konaly koncem letošního roku.