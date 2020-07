Trump se před volbami snaží napravit škody, které si napáchal | E15.cz

Se stoupajícím počtem případů koronaviru v USA a opětovným nárůstem obětí nad tisíc denně se zdát být jasné, co bude dominovat finiši předvolební kampaně. Prezident Donald Trump, který je za zvládání pandemie kritizován, se nyní snaží vylepšit svůj mediální obraz. Bude to ale mít těžké, jeho předpokládaný demokratický rival Joe Biden vede v klíčových státech a má v současnosti i více sponzorů.

Biden má nyní v celostátních průzkumech nad Trumpem náskok zhruba osmi procent hlasů. Vzhledem k americkému volebnímu systému je ale důležité sledovat vývoj v jednotlivých státech, především v těch, kde byly v minulých kláních souboje velmi těsné.

Patří mezi ně například Florida, Michigan, Wisconsin či Pensylvánie, v nichž při posledních volbách zvítězil Trump, ale nyní tam Biden vede. Pro šéfa Bílého domu je alarmující, že bude muset zabojovat i o z hlediska počtu volitelů velmi důležitý Texas, kde minule porazil svou soupeřku Hillary Clintonovou o devět procent.

Analytici tento vývoj vysvětlují mimo jiné tím, že se Bidenovi daří získávat podporu bílých voličů především s vyšším vzděláním a seniorů. Zatímco pro Clintonovou hlasovalo 51 procent bělochů s univerzitním diplomem, Bidena se podle průměru nedávných průzkumů, vypočteného stanicí NBC, chystá podpořit 58 procent příslušníků této skupiny.

Trump ztrácí i podporu bílých s nižším vzděláním. V případě voličů nad 65 let je přesun ve prospěch Bidena poměrně dramatický. Pro šéfa Bílého domu bude také nelehkým úkolem získat na svoji stranu 3. listopadu ženy.

Odborníci se shodují, že naději na znovuzvolení, která byla ještě na počátku roku vysoká, Trumpovi maří koronavirus a z něj plynoucí škody. Podle nich potřebuje stávající prezident Američany přesvědčit o tom, že ví, jak z potíží ven. „Musí mluvit o budoucnosti. Musí dát lidem plán, který nás vrátí k normálu,“ poznamenal podle serveru Politico Scott Jennings, který pracoval například pro někdejšího republikánského prezidenta George Bushe mladšího.

Prezident, který si dřív vysloužil kritiku za nekonzistentní a někdy i bizarní rady ohledně nákazy, útoky na oponenty a trucovité odmítání roušky, nyní zřejmě dbá pokynů poradců. Nabádá spoluobčany k nošení ochrany obličeje, zrušil hlavní část nominačního sjezdu strany, hovoří o ochraně domovů pro seniory. Dokud se však pandemická situace nezklidní, má jen velmi omezené možnosti, jak útočit na svého rivala. Bidenovi naopak zatím stačí z pohodlí domova poukazovat na prezidentova selhání.

Trumpa tak nyní poráží virus, nikoli demokratický vyzyvatel, v čemž je také jeho naděje na zvrat situace. „Důvodem, proč volby ještě neskončily je, že Biden musí u voličů projít testem věku a bystrosti,“ uvedl podle USA Today expert na průzkumy a komunikaci Peter Hart. Podle mnoha názorů tak bude velice záležet na tom, jak se demokrat předvede v debatách.

Pro Trumpa by každopádně mělo být výstrahou i to, že ho Biden začíná porážet rovněž poli financování kampaně. List The New York Times ve své analýze dat z volební komise zjistil, že Biden měl za poslední tři měsíce o 400 tisíc dárců víc než jeho soupeř. V období od dubna do června demokrat v počtu dárců republikána porazil v 26 státech. Bidenovi se daří získávat sponzory především ve městech a na pobřežích, zatímco Trump si lépe stojí u venkovanů a na jihu země.

Biden v poslední době Trumpa překonává i v získaných částkách. Zatímco prezident v červnu dokázal shromáždit příspěvky v hodnotě 131 milionů dolarů, někdejší viceprezident získal o deset milionů víc. Už v květnu si stál lépe, když s 81 miliony o sedm milionů předehnal konkurenta.

Bidenův rozjezd byl přitom poměrně slabý, na počátku primárek se mu dary příliš nehrnuly. Uvedená čísla naznačují, že ho demokratičtí sponzoři akceptují a strana se za ním sjednocuje. Trump má ale stále finanční rezervy z předchozího období, které se nezdráhá investovat. Aktuálně skupuje reklamní čas televizí především ve zmíněných klíčových státech.