Summit NATO 2023 ve Vilniusu: Aliance řeší vstup nových členů | e15.cz

Poradce Bílého domu Jake Sullivan po jednání uvedl, že Bidenova administrativa bude pokračovat v procesu dodání stíhaček F-16 po konzultacích s Kongresem. Ankara o dodání nových stíhaček usiluje od roku 2021, žádá také o techniku na modernizací svých stávájících 80 stíhaček F-16.

Vedle Turecka vstup Švédska do NATO blokovalo ještě Maďarsko. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ale už před zahájením summitu řekl, že ratifikace vstupu Švédska do NATO Maďarskem už jen technickou otázkou. Televizní stanice ATV později informovala, že maďarská vláda švédskou žádost projedná ještě tento týden.

Také generální tajemník Stoltenberg vyjádřil přesvědčení, že na příštím summitu bude už Švédsko členem aliance.

Hned úvodní den summitu NATO ve Vilniusu přinesl zásadní rozhodnutí stran budoucího přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Členské státy se dohodly na odstranění Akčního plánu členství z procesu připojení Ukrajiny, což přístupový proces zkrátí o rok, oznámil generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

„Potvrdili jsme, že Ukrajina se stane členem NATO, a dohodli jsme se na zrušení požadavku na Akční plán členství,“ řekl Stoltenberg novinářům. Proces přijetí se tím z obvyklých dvou let zkrátí na polovinu. NATO ovšem podle něj oficiálně nabídne Ukrajině členství až ve chvíli, kdy s tímto krokem vysloví souhlas všechny členské země a Kyjev splní dané podmínky přistoupení k alianci.

„NATO učiní Ukrajinu bezpečnější, Ukrajina učiní NATO silnější,“ prohlásil po oznámení rozhodnutí Zelenskyj.

Lídři členských zemí NATO také stanovili plán obrany proti Rusku. Podle Stoltenberga jde o nejpodrobnější obranný plán aliance od konce studené války. Reaguje nejen na případný ruský útok, ale i na teroristické hrozby ze strany Ruska.

Plán rozděluje území NATO na tři zóny. Navyšuje se také počet vojáků, kteří mají být připraveni k obraně ve zrychleném čase. Zatímco dosud bylo pod velením aliance 40 tisíc vojáků připravených zapojit se do akce do 30 dní, do budoucna jich má být 300 tisíc.

Splnění stanovených cílů si podle Stoltenberga vyžádá i posílení zbrojního průmyslu. „Abychom tohle všechno udělali, musíme více investovat do obrany,“ řekl generální tajemník.

Zelenskyj před začátkem summitu označil za absurdní, pokud summit nestanoví harmonogram pro projednávání přijetí Ukrajiny do NATO. Nejistota ohledně toho, zda NATO přijme po skončení války Ukrajinu do aliance, akorát povzbuzuje Rusko v agresi, uvedl.

Časového harmonogramu se mu na summitu nedostalo. Když byl Stoltenberg na tiskové konferenci dotázán na Zelenského kritiku, reagoval vysvětlením, že přístupové procesy nebyly ani nikdy v minulosti doprovázené časovými harmonogramy. Tempo záleželo na plnění podmínek členství.

Zelenskyj na svém Twiteru kritizoval i to, že se některé otázky probírají v jeho nepřítomnosti. „Vypadá to, že nebylo v úmyslu pozvat Ukrajinu na summit ani ji učinit členem aliance,“ uvedl v tweetu.

