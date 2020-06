Donaldu Trumpovi teenageři z TikToku zkazili mítink | E15.cz

Trump obvinil média, že voliče od účasti na akci odrazovala. Ve svém projevu Trump rovněž napadl demonstrace proti rasismu reagující na smrt černocha George Floyda při zatýkání policií a hájil svůj postup proti pandemii nemoci covid-19, což byla dvě témata, kvůli nimž se v poslední době stal terčem kritiky.

"Levicový dav se snaží vandalským způsobem ničit naše dějiny, znesvětit památníky, strhávat sochy a trestat a pronásledovat každého, kdo se nepodvolí jejich požadavkům absolutní kontroly. My se nepodvolíme," prohlásil republikánský prezident, který v současné době v průzkumech veřejného mínění zaostává za svým demokratickým soupeřem Joem Bidenem. Toho Trump na mítinku označil za "loutku radikální levice".

Trump hovořil téměř dvě hodiny a k tématu protirasistických protestů se několikrát vrátil. "Pokud získají moc demokraté, pak tady budou velet výtržníci a nikdo nebude v bezpečí," řekl. Podle něj je proto zvláště v této době potřeba hájit druhý ústavní dodatek, který Američanům zaručuje právo nosit zbraň. "Když vidíte na ulicích ty šílence, tak je sakra fajn, že máme zbraně."

K boji proti koronaviru, jímž jsou Spojené státy ze všech světových zemí postiženy nejhůře, Trump řekl, že USA dělají velké množství testů, a proto mají velké množství nakažených. "Když v takové míře testujete... nacházíte více případů. Řekl jsem svým lidem, aby testování zpomalili," prohlásil Trump, podle něhož bylo v USA otestováno již 25 milionů lidí.

Nejmenovaný představitel Bílého domu podle agentury Reuters poté řekl, že prezident tento svůj výrok "očividně myslel jako vtip". Stanice CNN také upozornila, že Trump, který o covidu-19 opakovaně hovoří jako o "čínské chřipce", tentokrát svůj slovník znovu inovoval a překřtil nemoc na "kung flu", když flu je anglicky chřipka.

Stát Oklahoma ve volbách v roce 2016 výrazně podpořil Trumpa. Odhadovalo se, že mítink na stadionu s kapacitou 19.000 diváků by mohl být největší uvnitř konanou akcí v zemi od zavedení opatření proti šíření koronaviru, s nimiž americké úřady začaly v březnu. Trump tento týden řekl, že o vstupenky na akci měl zájem milion lidí. Volební tým proto zřídil rovněž venkovní prostor pro ty prezidentovy příznivce, kteří by se dovnitř z kapacitních důvodů nedostali. Zástupy zájemců o účast na shromáždění ale nakonec zůstaly daleko za očekáváním a na stadionu bylo množství sedadel a míst k stání volných. Venkovní zóna zůstala prakticky úplně prázdná.

Trump, který dopředu sliboval, že v aréně "nebude ani jediné prázdné místo" o nižší účasti přímo nemluvil. Hovořil ale o tom, že jeho přívržence mohli odradit demonstranti, které označil za "bandu maniaků". Přímo u stadionu ale lidem ve vstupu dovnitř žádní protestující nebránili, podle agentury Reuters byly venku jen zhruba tři desítky lidí, kteří přišli podpořit hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Business Insider nicméně podotýká, že mítink bojkotovali teenageři ze sociální sítě TikTok. Po sociálních sítích se nyní šíří video, v němž teenageři sdílí obrázek své nevyužité rezervace a tančí u toho známý tanec k písni Macarena.

