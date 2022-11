Turecko chce víc za vstup Švédska do NATO, Saudi Aramco těží z vysokých cen ropy | E15.cz

✅ Turecko není spokojené se švédskými ústupky

Turecko není spokojeno se sliby, které dalo Švédsko ohledně zásahu proti kurdským separatistům. Je tak nepravděpodobné, že zruší své námitky proti kandidatuře země na členství v NATO, pokud nepodnikne definitivní kroky, řekl podle Bloombergu mluvčí vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AK) Omer Celik. „Tato prohlášení Švédska jsou dobrá, ale nestačí, dokud nebudou implementována,“ řekl Celik. „Čekáme, až se zhmotní,“ dodal.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan požadoval, aby Švédsko a Finsko, usilující o členství v NATO po ruské invazi na Ukrajinu, vydaly osoby, které Turecko považuje za teroristy. Celikovy poznámky před návštěvou generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga v zemi a před cestou nového švédského premiéra Ulfa Kristerssona signalizují, že Turecko automaticky neratifikuje členství zemí v alianci.

✅ Saudi Aramco dosáhlo ve třetím čtvrtletí 42 miliard dolarů zisku

Saúdskoarabská společnost Saudi Aramco nadále vydělává na vysokých cenách ropy a plynu. Ve třetím čtvrtletí dosáhla čistého zisku 42,4 miliardy dolarů, což je mírně nad očekávání analytiků. Šlo sice o pokles oproti rekordnímu zisku 48 miliard dolarů mezi dubnem a červnem, ale meziročně stále o 40procentní nárůst.

Ceny ropy klesly z březnových maxim za 14 let, protože rostoucí inflace a zpřísňování měnové politiky ze strany centrálních bank zpomalují globální ekonomiku. Přesto se nyní ropa Brent drží kolem 95 dolarů za barel, což je stále o zhruba dvacet procent více než loni. „Zatímco globální ceny ropy byly v tomto období ovlivněny pokračující ekonomickou nejistotou, náš dlouhodobý názor je, že poptávka po ropě bude po zbytek desetiletí nadále růst,“ uvedl podle Bloombergu šéf firmy Amín Násir.

✅ Jihokorejská policie čelí kritice v souvislosti s tlačenicí

Postup policie v souvislosti se sobotní tlačenicí při oslavách Halloweenu v Soulu byl nedostatečný, uvedl náčelník jihokorejské policie. Bezpečnostní složky měly podle něj krátce před neštěstím zprávy o hrozícím nebezpečí. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol vyzval k zavedení bezpečnostních opatření, která by do budoucna zabránila podobnému neštěstí.

K úternímu ránu si tlačenice vyžádala 156 mrtvých. Dalších 151 lidí je zraněných, 29 z nich je ve vážném stavu. Mezi mrtvými je 26 občanů ze 14 cizích zemí. Policie podle svého šéfa ještě před neštěstím věděla, že se na jednom z míst shromáždil velký dav a že hrozí bezprostřední nebezpečí. Způsob, jak s těmito informacemi naložila, byl neadekvátní, dodal.

✅ Dánové volí parlament

V Dánsku se v úterý konají volby do parlamentu, podle průzkumů se pravděpodobně nepodaří získat většinu ve 179členném Folketingu ani levici, ani pravici. Předčasné volby by tak podle pozorovatelů mohly vést ke vzniku širší koalice soustředěné kolem politického středu. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 SEČ.

Hlasování může zároveň proměnit dánskou politickou scénu, protože do parlamentu by se mohly dostat nové strany. Jednu z nich vede bývalý premiér a někdejší šéf liberální strany Venstre Lars Lökke Rasmussen. Tentokrát však jde do voleb jako lídr nové strany Umírněných. Při utváření příští vlády by mohl sehrát klíčovou roli.

Stane se dnes

Uskuteční se předčasné parlamentní volby v Izraeli, páté za tři a půl roku. Volební místnosti se uzavřou ve 21:00, kdy budou zveřejněny odhady.

Americká centrální banka (Fed) zahájí dvoudenní zasedání, na němž se bude zabývat měnovou politikou.

Britská energetická společnost BP oznámí čtvrtletní výsledky hospodaření.

Japonská automobilka Toyota Motor zveřejní hospodářské výsledky.