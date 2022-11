Průzkumy bych nepřeceňovala. Zeman býval outsider a nakonec dvakrát vyhrál, říká Schillerová | E15.cz

Prezidentské volební klání bude se vstupem expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše do boje bezesporu živější a voličsky atraktivnější. I kvůli tomu, že nadále probíhá soud v dotační kauze Čapí hnízdo, kde je Babiš jedním z obžalovaných. To ale podle Babišovy pravé ruky Aleny Schillerové nemá smysl dávat do souvislosti s volbami. „On se musí podrobit tomu, čemu se podrobuje. A jsem přesvědčena, že na konci toho příběhu bude jednou osvobozen," říká bývalá ministryně financí.

Andrej Babiš řekl, že chce být nadstranickým a nezávislým prezidentem. Znamená to, že byste se mohla stát předsedkyní hnutí ANO?

To jsme vůbec neřešili. Já si budu dál dělat svoji práci v Poslanecké sněmovně, kde jsem předsedkyní nejsilnějšího opozičního poslaneckého klubu. Předsedu zastupuji v řízení stínové vlády, když zrovna nemůže. Budu tedy dál zastávat pozice, které mi sedí a které mě baví. Lidé k nám upínají obrovské naděje a nesmíme je v tom nechat, musíme za ně mluvit. Vláda by s námi měla více komunikovat, máme spoustu zkušeností. Někteří ministři se evidentně v té agendě ztrácí, ministr financí je úplně ztracený, když vidíme, jak připravil rozpočet a jak komunikuje daň z mimořádných zisků. Tato zem si už nemůže dovolit žádné experimenty a neumětelství, protože na to doplácí občané.

Vraťme se ale k otázce, zda byste se případně ujala řízení hnutí ANO. Jste přece jen po Babišovi asi nejvýraznější tvář hnutí.

Předsedou zůstává pořád Andrej Babiš. Uvidíme, jak dopadne jeho kandidatura na Hrad. V tuto chvíli to není na pořadu dne. Já se dál budu snažit být nejvýraznější tváří, dál odvádět tu práci, která je vidět, a lidé to snad ocení.

Řekla jste, že by byl Andrej Babiš výborným prezidentem. V jakém ohledu?

Má velké politické zkušenosti. Prošel si stejnou cestou jako Václav Klaus a Miloš Zeman. Byl úspěšný premiér, navíc v těžké krizové době. Lidé vědí, co od něho mohou čekat. Zároveň má obrovský respekt v zahraničí, komunikoval s prezidenty a předsedy vlád, takže v tomto směru by naši zemi určitě zviditelnil a pomohl tak našim podnikatelům. Má také obrovské sociální cítění. Pracuji s ním osm let a on je vždy nešťastnější mezi lidmi, když je někde na náměstí nebo v nějaké společnosti lidí, kde si s nimi může povídat. Žádné problémy lidí ho nenechávaly klidnými. Naše vláda určitě nedělala všechno stoprocentně dobře, kdo by to taky v covidové krizi dokázal, ale vždycky jsme chtěli pomáhat lidem. V tom dokáže být urputný.

Když chce tolik pomáhat lidem, proč nepracuje ve sněmovně, kam ho lidé zvolili?

Je pravda, že tam byl méně, ale on se hodně angažoval v komunální politice, kde jsme volby vyhráli. Však vidíte to množství koalic. To je z velké části jeho práce, protože on skutečně strávil spoustu času na výjezdech. To je taky důležitá práce, být mezi lidmi a vysvětlovat různé věci. Možná by to měla dělat i tato vláda. Byla by překvapená, co všechno by se dozvěděla.

Tak sama jste byla ve vládě a víte, jak omezený čas má ministr oproti opozičnímu poslanci.

Ale jezdili jsme hodně. Pamatujete si tenkrát na ty naše slavné vládní autobusy. Dělávali jste si z toho legraci, ale za první Babišovy vlády jsme objeli skoro všechny kraje. Během covidu jsme samozřejmě nemohli mezi lidi, ale pokud jsme mohli, tak jsme byli maximum času mezi lidmi.

Babiš ale nevykonává práci, za kterou je z daní placený.

Byl neustále na náměstích a pořád mezi lidmi. Já zase trávím většinu času ve sněmovně, takže je to vyvážené. On se potkává s lidmi, naslouchá jim, vysvětluje, a hlavně dodává naději. To je strašně důležité.

Takže od začátku věděl, že jde o prezidentskou kampaň?

Ne, nevěděl. Skutečně se k tomu celou dobu vyjadřoval tak, že si není jistý. Řekla bych, že rozhodnutí kandidovat v něm sílilo až v posledních týdnech až dnech.

A zřejmě přitom sledoval průzkumy. Přisuzují vaše interní průzkumy veřejného mínění Babišovi větší šance, než vyplývá z těch veřejných? Do voleb je přece jen docela daleko.

Ještě jsem to neměla čas prostudovat, ale myslím si, že to bude stejné. Já bych ale ty průzkumy tolik nepřeceňovala. Pamatuji si, když průzkumy zatracovaly Miloše Zemana, nedávaly mu šance, tvrdily, že se ani nedostane do druhého kola a porazí ho kde kdo. Všude byl Zeman outsiderem a nakonec vyhrál obě prezidentské volby. Takže bych to nechala na volbách.

Babiš je obžalovaný v kauze Čapí hnízdo, to by asi výborný prezident neměl být, nemyslíte?

Paní redaktorko, já jsem právnička, já ctím presumpci neviny. Počkejme si, až to bude pravomocně ukončeno. Mám naprostou důvěru v orgány činné v trestním řízení i nestrannost našich soudů. On se musí podrobit tomu, čemu se podrobuje. A jsem přesvědčena, že na konci toho příběhu bude jednou osvobozen. To s volbami vůbec nesouvisí. Ta kauza se roky táhne, a myslím si, že to dneska už lidé neřeší, budou ho posuzovat podle jeho zkušeností, a podle zkušenosti, které s ním mají jako s politikem.

Opravdu to s volbami nesouvisí? Přece jenom je trestní bezúhonnost něco, co lidé běžně od prezidenta chtějí.

Podle práva je trestně bezúhonný. Dokud nebude celá ta kauza pravomocně skončena, tak se má právo bránit. Teď probíhá líčení před nestranným soudem, ve který já mám důvěru, ale to neznamená, že by se nemohl zúčastnit kandidatury na prezidenta.

A pokud bude odsouzen?

Nepředbíhejme, ještě odsouzen není.

Domluvil se Babiš v neděli na Hradě s prezidentem Zemanem na případné milosti?

Nemám žádné informace o tom, že by něco takového řešili. Byla to prý běžná návštěva, zmínil se, že se spolu skoro rok neviděli, a prostě si chtěli promluvit jako dva silní politici.

Tak bylo to jen pár hodin před ohlášením kandidatury.

Možná, ale byla to jejich věc, co si řekli.

Není Babišova kandidatura jakousi předehrou pro sněmovní volby za tři roky?

Každý rok máte nějaké volby. Teď byly komunální a senátní, loni byly parlamentní, za rok a půl jsou krajské. To byste se mě mohla ptát, jestli to není předehra pro krajské nebo evropské volby, které jsou mnohem dřív než ty parlamentní. Vůbec bych to neslučovala.

Mluvili jste o tom, kdo by mohl být jeho kancléřem?

Ne, vůbec ne. Určitě by to byl někdo, kdo je blízký Andreji Babišovi. Za mě by byla skvělá třeba Tünde Bartha (bývalá šéfka Úřadu vlády – pozn. red.). Ale to je jenom můj názor, vůbec jsme to neřešili.

Jaké voliče by Babiš podle vás mohl oslovit? Mohli by to být třeba i bývalí voliči prezidenta Zemana?

Myslím si, že by je oslovit mohl. Už parlamentní volby ukázaly, že dokázal oslovit levicové voliče. Ale já si myslím, že by mohl přilákat i voliče ze středních vrstev, kteří třeba volili koalici Spolu a dnes jsou velice zklamaní. Bude velmi záležet na tom, jak se bude v lednu dařit této zemi, jaká ekonomická témata budou aktuální. Já se bohužel domnívám, že bude ještě hůř než teď.

Sháněli jste nějaké sponzory, přihlásili se vám nějací?

Nevím, jestli se nám někdo nabízel pro prezidentské volby, ale celou prezidentskou kampaň bude platit hnutí ANO, žádní sponzoři zvenku. Zatím jsme rozpočet neschvalovali, ale budeme se držet zákonných limitů.

Zahrnete do toho ty výjezdy v obytném voze?

Budeme to řešit. Něco bylo zahrnuto do komunální, něco do senátní kampaně. Ale určitě se budou výkonné orgány hnutí zaobírat tím, zda by se něco nezapočetlo do prezidentské kampaně. Doteď jsme netušili, že ji povedeme.