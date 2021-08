V Dubaji vyrábějí vlastní déšť pomocí dronů | E15.cz

Dubajští hydrologové nově používají drony, které létají směrem k oblakům a vysílají do nich elektrické výboje. Ty vyvolají shlukování mraků a následně déšť, uvedl britský list Daily Mail. Technika, která se nazývá očkování mraků, se používá ke zvýšení srážkových úhrnů a podle odborníků se zdá, že projekt vědců z britské University of Reading, do kterého Spojené arabské emiráty investovaly 15 milionů dolarů, funguje.

Profesor Maarten Ambaum, který na projektu pracoval, řekl, že Emiráty mají dostatek mraků, ze kterých by mohlo pršet. „Když se pomocí elektroimpulzů spojí a budou dostatečně velké, pak spadnou jako déšť,“ řekl dříve Ambaum pro televizi BBC.

Další vodohospodářský směr, kterému se na arabském poloostrově věnují, je zadržování srážkové vody a zmírňování jejího odpařování. K tomuto účelu Emiráty vytvořily 130 přehrad a nádrží s celkovou kapacitou 120 milionů metrů krychlových.

Dubaj připravuje studie na stavbu dalších přehrad a ochranu vody. Jejich cílem je také nasměrovat řízené deště nad přehrady. „Nechceme vyplýtvat ani kapku vody,“ řekl Abdulla al-Mandoos, výkonný ředitel Národního meteorologického centra v Dubaji.