V Izraeli byl vyhlášen klid zbraní. Britská Royal Mail loni výrazně navýšila své zisky | E15.cz

Koronapasy nejspíš už v červnu

Evropský parlament (EP) se ve čtvrtek dohodl na zavedení koronapasů, informuje server Euronews. Speciální dokument, oficiálně nazvaný „Digitální COVID certifikát Evropské unie“ bude obsahovat informace o provedeném očkování, testování či zotavení se z nemoci COVID-19. Svým držitelům umožní volně cestovat za prací i zábavou po celé Evropské unii. O koronapas si může zažádat každý, kdo již dostal alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru. Platí to však pouze pro ty, kteří se nechali očkovat látkou, schválenou Evropskou lékovou agenturou.

Zavedení koronapasů by měl EP definitivně schválit na svém příštím zasedání 9. června. Následně ho ještě musí potvrdit Rada Evropské unie. Certifikát prý nebude nahrazovat klasické cestovní pasy a prozatím by se měl používat po dobu jednoho roku.

Konflikt v Izraeli zastaven

Boje mezi izraelskou armádou a radikálním palestinským hnutím Hamás byly v noci na dnešek po 11 dnech zastaveny. Zatím však není jasné, jak dlouho klid zbraní vydrží. Nejhorší izraelsko-palestinský konflikt od roku 2014 si zatím vyžádal 232 mrtvých a přes 1900 zraněných na palestinské straně. Izrael hlásí dvanáct obětí. Zástupci Hamásu se navzdory vysokým ztrátám označují za vítěze. V Pásmu Gazy dnes ráno vypukly pouliční oslavy. Americký ministr zahraničí Antony Blinken, který se rovněž účastnil diplomatických snah o zastavení bojů, varoval, že Hamás má stále „ruce na spouštích“.

Akcie napravovaly ztráty z předchozích dní

Burzy v USA poprvé v tomto týdnu posílily. Vzhůru je táhly zejména technologické a telekomunikační společnosti. Index S&P 500 vyrostl o 1,06 procenta. Dow Jones přidal 0,55 procenta a Nasdaq Composite vyskočil o 1,77 procenta. O více než dvě procenta klesla cena ropy. Naopak bitcoin částečně napravil těžké ztráty z předchozích dní a vrátil se na hranici 40 tisíc dolarů. Dařilo se též zlatu a stříbru. Pozitivní nálada se přenesla i na trhy v západní Evropě. Indexy STOXX Europe 600, německý DAX a francouzský CAC 40 shodně zpevnily o více než jedno procento. Ve výrazném zisku zakončil také britský FTSE 100.

Royal Mail se loni dařilo nad očekávání

Britská pošta Royal Mail patří k firmám, jež těží z prudkého nárůstu on-line nákupů během současné koronakrize. Za poslední finanční rok, který skončil k 28. březnu, společnost dosáhla zisku 726 milionů liber, skoro 21,5 miliardy korun před zdaněním. To je o 180 milionů liber více než v předešlém roce. Tržní hodnota podniku se loni ztrojnásobila na 5,2 miliardy liber. Radost z těchto čísel může mít i český miliardář Daniel Křetínský, který je od roku 2020 majoritním akcionářem Royal Mailu. Křetínský je též spolumajitelem vydavatele deníku E15.

U.S. Federal Reserve chief Jerome Powell turned up the heat on cryptocurrencies, saying they pose risks to financial stability, and indicating that greater regulation of the increasingly popular electronic currency may be warranted https://t.co/8hrlGzNVW8 pic.twitter.com/VASkTwS8Au