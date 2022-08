V Izraeli drží křehké příměří, obilný export z ukrajinských přístavů úspěšně pokračuje | E15.cz

✅ Mezi Izraelem a Palestinou funguje křehké příměří

Po třech dnech násilí v noci izraelská armáda a palestinská militantní organizace Islámský džihád zřejmě dodržovaly Egyptem dojednaný klid zbraní, jehož začátek byl ohlášen na nedělních 23.30 místního času. „Příměří trvá,“ hlásil z Gazy zpravodaj al-Džazíry.

Poslední násilnosti začaly izraelskými útoky na místa v pásmu Gazy, které byly podle armády židovského státu reakcí na hrozby militantní skupiny. Do nedělního večera palestinské ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 44 zabitých včetně patnácti dětí. Islámský džihád vypálil na izraelské území stovky raket, většinu jich však zachytil a zlikvidoval protiraketový systém Iron Dome.

✅ Čína pokračuje ve vojenských cvičeních u Tchaj-wanu

Čínská armáda v pondělí oznámila další vojenské aktivity poblíž Tchaj-wanu, kde prováděla po čtyři dny manévry v souvislosti s návštěvou předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Vojsko Pekingu bez bližšího upřesnění uvedlo, že absolvuje cvičení protiponorkových úderů. Aktivity by měly podle nových informací trvat až do 15. srpna.

Také tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že v pondělí kolem ostrova detekovalo čínská vojenská letadla a lodě. Tchaj-wan si už předtím stěžoval, že čínské manévry simulují útok na ostrov.

✅ Lodě s obilím a slunečnicovým olejem vyplouvají z ukrajinských přístavů

Poslední zprávy naznačují, že se rozšiřuje export obilí, slunečnicového oleje a dalších zemědělských komodit z ukrajinských přístavů, který umožnila nedávná dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem. V neděli z Oděsy a Čornomorsku vypluly bezpečným černomořským koridorem čtyři lodě s nákladem poté, co minulý týden Ukrajinu opustila první loď od únorového začátku ruské invaze.

V pondělí Turecko informovalo o dalších dvou plavidlech se sójou a kukuřicí pro Itálii a Turecko, která opustila Čornomorsk a přístav v Južném. Ukrajinské ministerstvo infrastruktury tvrdí, že plánuje postupně zvyšovat kapacitu vývozu, na který netrpělivě čeká řada zemí zejména na Blízkém východě a v Africe. „V nejbližší době plánujeme zajistit schopnost přístavů odbavit minimálně sto lodí měsíčně,“ uvedl úřad podle Ukrajinské Pravdy. Obavy z bezpečnosti námořní přepravy však přetrvávají.

✅ Klimatický a sociální balík prošel americkým Senátem

Americký Senát schválil návrh zákona, který podle členů Demokratické strany prezidenta Joea Bidena přinese zásadní pokles emisí skleníkových plynů, sníží ceny léků pro seniory a přiměje korporace a bohaté jedince platit více na daních. Nyní soubor opatření v hodnotě 430 miliard dolarů míří do Sněmovny reprezentantů, kde má Bidenova strana většinu.

Senát návrh zákona schválil v poměru 51 hlasů ku 50. Pro se vyslovilo všech 50 demokratů a rozhodující hlas přidala viceprezidentka Kamala Harisová. Republikáni plán odmítají, protože podle nich poškodí ekonomiku a podpoří už tak vysokou inflaci.

„Sněmovna by měla schválit návrh zákona o klimatických změnách, daních a lécích co nejdříve a já se těším na to, až ho budu moci podepsat,“ uvedl Biden v prohlášení vydaném po hlasování.

✅ Indická automobilka Tata kupuje závod od Fordu

Indická automobilka Tata Motors souhlasila s nákupem výrobního závodu Ford v západním státě Gudžarát za 91,5 milionu dolarů. Dohoda přichází v době, kdy Tata usiluje o zvýšení výroby svých vozů, aby uspokojila poptávku. „Vzhledem k tomu, že se naše výrobní kapacita blíží k nasycení, je tato akvizice dobře načasovaná a výhodná pro všechny zúčastněné strany,“ uvedla Tata Motors v prohlášení podle BBC.

Smlouva mezi dceřinou společností Tata pro elektromobily a indickou jednotkou amerického výrobce automobilů se týká pozemků, strojů a všech „způsobilých zaměstnanců“. Tata získá novou výrobní kapacitu zhruba 300 až 400 tisíc aut ročně. Ford loni zastavil výrobu v Indii poté, co tam více než dvě dekády zápasil s tvorbou zisků.

