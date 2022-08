Investiční pobídky budou opět schvalovat úředníci, navrhuje Síkela | E15.cz

Místo pár měsíců čekají dnes firmy na schválení nebo odmítnutí investiční pobídky až rok. Může za to poslední změna zákona za bývalé vlády Andreje Babiše (ANO), která přesunula rozhodování o každé pobídce do Strakovy akademie. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) to chce změnit, o pobídce by měla jako dříve rozhodovat jen dotčená ministerstva. Udělování pobídek se tím má podle Síkely zrychlit a odpolitizovat.