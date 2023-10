Válka v Izraeli ONLINE: Biden ve středu navštíví Izrael | e15.cz

Izraelská média spekulují, že zemi navštíví tento týden americký prezident Biden

Americký prezident Joe Biden možná ve středu navštíví Izrael, napsal dnes s odvoláním na své zdroje izraelský server Ynet. Také další izraelská média dnes píší o možné návštěvě Bidena v Izraeli, kam ho v neděli pozval premiér Benjamin Netanjahu. O Bidenově cestě do Izraele dnes spekulovala také televize Al-Džazíra, podle níž by to ale mohl vnímat jako provokaci Írán, úhlavní nepřítel Izraele a podporovatel palestinského hnutí Hamás, s nímž přes týden vede Izrael novou válku. Už v neděli napsal server Politico, že Biden by mohl Izrael navštívit na znamení solidarity s touto zemí po nedávných teroristických útocích palestinského hnutí Hamás.