Válka v Izraeli ONLINE: Příměří se prodlouží o dva dny | e15.cz

Jedenáct rukojmích, které dnes propustil Hamásu, je zpět v Izraeli

Jedenáct rukojmích, které dnes propustilo radikální palestinské hnutí Hamás, dorazilo s pomocí pracovníků Červeného kříže do Izraele, píše agentura Reuters. Mluvčí katarské diplomacie informoval, že Izrael výměnou propustil dalších 33 palestinských "civilistů". Zpravodajský web The Times of Israel (ToI) píše, že šlo o palestinské vězně odsouzené za bezpečnostní delikty. Kromě toho se Hamás podle egyptských médií chystá propustit také šest dalších thajských občanů.