V Helsinkách testují anonymní nábor, zůstane i příští rok | E15.cz

Původně měl projekt probíhat jen do konce roku, nicméně představitelé města jsou s výsledky spokojeni a v tomto způsobu obsazování pozic budou pokračovat i v roce 2021. Zároveň zástupci radnice doufají, že je napodobí i další instituce či firmy.

„Jeden manažer dokonce uvažoval, proč by vůbec ještě chtěl někoho nabírat klasicky,“ uvedla vedoucí projektu Aino Lääkkölä-Pyykönenová, která v Helsinkách řídí městský nábor.

„Obdržela jsem seznam uchazečů odlišených identifikačním číslem a pak jsem se rozhodla, koho pozvu na pohovor,“ poznamenala Anna-Mari Rourová, která byla mezi personalisty zapojenými do projektu. Ty to podle ní nutí přemýšlet pečlivěji o tom, jaká kvalifikace je na danou pozici potřeba a co by uchazeč měl umět. „Možná jsme nicméně na pohovor pozvali o něco víc lidí,“ podotkla.

Jelikož neměli posuzovatelé k dispozici klasický životopis, postupující do dalšího kola vybírali jenom na základě vyplněného formuláře se zkušenostmi. „Měla jsem pocit, že mají skutečnou snahu odstranit diskriminaci podle pohlaví či věku,“ uvedla Emilia Mäkinenová, která byla jednou z úspěšně přijatých uchazeček právě tímto způsobem.