Stavba tunelu pod Fehmarnovou úžinou byla zahájena | E15.cz

Cesta na sever Evropy bude za několik let zase o něco snažší. Po letech plánování byly zahájeny stavební práce na 18 kilometrů dlouhém tunelu pro automobily a vlaky, který propojí Německo a Dánsko. Stavba, nacházející se pod Fehmarnskou úžinou v Baltském moři, vzniká pod záštitou dánské developerské společnosti Femern A/S, dokončena bude v roce 2029. Informoval o tom server CNN . Stavba vyjde na sedm miliard eur, tedy asi 190 miliard korun.

Zásadnější stavební práce začaly prozatím na dánské straně. Němečtí pracovníci zatím čekají na nezbytné rozhodnutí úřadů, které ještě projednávají stížnosti ze strany ekologických skupin a místních obyvatel. Podle informací CNN by však do konce roku mělo padnout rozhodnutí, které by stavbu již nemělo ohrozit. Začátek prací na německé straně také pozdržela pandemie nemoci COVID-19.

V současné chvíli jde o jeden z největších evropských projektů týkajících se dopravní infrastruktury. V budoucnu má stavba, která bude místy až 40 metrů pod hladinou Baltského moře, výrazně zkrátit cestu přes úžinu. Tu nyní zajišťuje trajekt, jehož cesta trvá od jednoho břehu k druhému zhruba 45 minut. V budoucnu však tato trasa vyjde na zhruba deset minut autem či sedm minut vlakem.

V dánském přístavu Rødbyhavn na ostrově Lolland se již nyní staví nový přístav, který bude součástí nové stavby. Zde vznikne šest výrobních linek, které sestaví 89 masivních betonových profilů. Ty budou tvořit budoucí tunel. Každý profil bude měřit 217 metrů, bude 42 metrů široký, devět metrů vysoký a vážit 73 tisíc tun. Použito má být tolik oceli, která by vystačila na stavbu 50 Eiffelových věží.

Tunel, jehož oficiální název je Fehmarnbelt Fixed Link, bude také nejdelším kombinovaným silničním a železničním tunelem na světě. Zahrnovat bude dvě dvou pruhové dálnice oddělené servisní chodbou a dvě železniční tratě. „Cesta z Kodaně do Hamburku dnes trvá vlakem asi čtyři a půl hodiny. S novým tunelem vyjde stejná cesta jen na dvě a půl hodiny,“ uvedl Jens Ole Kaslund, technický ředitel společnosti Femern A/S.

Kromě ušetřeného času by měl nový tunel mít také pozitivní dopad pro kamiony, který cestu mezi Švédskem a střední Evropou zkrátí zhruba o 160 kilometrů.