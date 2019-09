Mugabe zemřel ve věku 95 let | E15.cz

Marxistický politik a někdejší učitel Robert Mugabe vládl v africkém Zimbabwe pevnou rukou přes 37 let. U moci byl od roku 1980, kdy země získala nezávislost na někdejší koloniální mocnosti Británii, až do listopadu 2017, kdy odstoupil z funkce prezidenta poté, co parlament zahájil proces jeho odvolání. Mugabe po sobě zanechal Zimbabwe s rozvrácenou ekonomikou, kterou sužuje vysoká nezaměstnanost, hyperinflace i nedostatek potravin. Mimo jiné vyvlastnil zimbabwské bělošské farmáře, čímž zemi, dříve přezdívanou obilnice Afriky, přivedl do velké bídy. Levicový autokrat Mugabe, který byl jedním z největších hrdinů války za nezávislost Zimbabwe (1972-1979), byl nejprve v letech 1980-1987 premiérem, funkci prezidenta zastával následujících 20 let. Vyhrál patery prezidentské volby (v letech 1990, 1996, 2002, 2008 a 2013), v době odstoupení v roce 2017 byl ve svých 93 letech nejstarší hlavou státu na světě (například britská královna Alžběta II. je o dva roky mladší). Západ jej roky obviňoval z porušování lidských práv, opozice mu zase vyčítala, že zruinoval ekonomiku země dříve přezdívané obilnice Afriky. Někteří příznivci ale v Mugabem dlouhodobě viděli hrdinu boje za nezávislost, který bojuje za práva obyčejných lidí. Kritiku Západu i mnohých afrických států Mugabe vytrvale ignoroval, za příčinu všeho zla v zemi označoval bývalou mocnost Británii. Opozice, bělošští farmáři, odboráři, obchodníci i novináři byli podle něj "prodejní zrádci". Španělské „Stonehenge“ se po půlstoletí vynořilo z vody, místní se jej snaží zachránit Právě konfiskace tisíců farem patřících bělošským Zimbabwanům na přelomu tisíciletí přivedla zemi do velké bídy. Vyvlastněné majetky prezident předával svým stoupencům, většinou veteránům z války za nezávislost, kteří o zemědělství neměli ani ponětí. Jihoafrický biskup a nositel Nobelovy ceny za mír Desmond Tutu o něm jednou řekl, že se stal "vzorovým typem afrického diktátora". Robert Gabriel Mugabe se narodil 21. února 1924 v misi Kutama severovýchodně od Harare (tehdy se nazývalo Salisbury) v tehdejší britské kolonii Rhodesie. Pochází z kmene Zezuru a vychovali ho jezuité. Dálkově studoval filozofii a ekonomii v Jihoafrické republice a práva v Británii. Později působil jako učitel v tehdejší Jižní Rhodesii (nyní Zimbabwe) či v Ghaně. V roce 1960 vstoupil do politiky, kdy se podílel na založení Afrického lidového svazu Zimbabwe (ZAPU), později stál také u vzniku Afrického národního svazu Zimbabwe - Vlastenecké fronty (ZANU-PF). V 60. letech byl Mugabe za svoji politickou činnost vězněn, do roku 1980 pobýval v emigraci v Mosambiku. V letech 1980 až 1987 a 1989 až 1990 byl ministrem obrany. V prosinci 1979 se zúčastnil ústavní konference v Londýně, která rozhodla o budoucnosti země. Předsedou vládnoucí ZANU-PF byl od roku 1980 až do listopadu 2017. Pendrekový zákon byl smutnou tečkou za Pražským jarem Mugabeho pád vyvolal armádní převrat z 15. listopadu 2017, po kterém vojáci drželi autoritářského prezidenta i jeho manželku v domácím vězení. Armádě se nelíbilo, že Mugabe 6. listopadu odvolal viceprezidenta Emmersona Mnangagwu podporovaného generály. Bývalý ministr pro národní bezpečnost Mnangagwa loni v srpnu Mugabeho v čele země nahradil poté, co vyhrál prezidentské volby. Po získání nezávislosti země v roce 1980, kdy Mugabe hlásal marxismus, byl považován za architekta mezinárodně vychvalované politiky smíření mezi černými a bílými obyvateli země. Od února 2000, kdy prohrál referendum o posílení pravomocí prezidenta, podporoval zábory bělošských farem v zemi. Sankce Západu proti Zimbabwe jsou v platnosti od roku 2002 kvůli porušování lidských práv a zásad demokracie. Zmrazení účtů a zákaz cest do USA a zemí EU se týká Mugabeho a jeho blízkých, stejně jako představitelů významných místních firem. Horalem v Číně. Podívejte se na místa, kde se natáčel Avatar Mugabe vystupoval ostře proti homosexuálům - přirovnal je k "nestvůrám horším než psi a prasata" a řekl, že si nezaslouží žádná práva. V roce 1996 zase prohlásil, že většina bělochů v zemi (asi 100 tisíc lidí) by patřila zastřelit a jako "zdechliny předhodit supům a psům". Mugabe byl od srpna 1996 podruhé ženatý, za manželku měl Grace Marufuovou (54), svou bývalou sekretářku. Mají spolu tři děti. První dáma, známá svou vznětlivostí a láskou k nakupování, měla v Zimbabwe značný vliv. Mugabeho první manželka Sarah "Sally" Hayfronová (pocházela z Ghany, vzali se v roce 1961) zemřela v roce 1992. Měli jednoho syna Nhamodzenyika, který zemřel v roce 1966 ve třech letech v Tanzanii na cerebrální malárii.