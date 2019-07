Afrika láká na safari. Po Jihoafrické republice objevují Češi i Namibii | E15.cz

Zatím jsou poměrně neznámé, ale zájem o ně začíná růst. Řeč je o zemích, které zatím většinu dovolenkám nenapadají mezi prvními, do budoucna by ale mohly zaznamenat výrazný růst popularity, a to nejen mezi dobrodruhy. V letním seriálu E15 představujeme destinace, které by se za několik let mohly stát běžnou součástí nabídky cestovních kanceláří.