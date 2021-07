Finanční dravci se vrhli na sběratelský byznys, ten prudce roste | E15.cz

Kromě Blackstone investovala do společnosti i velká jména ze světa zábavy, jako je společnost rapera Jay-Z, Roc Nation a Daryl Morey, šéf basketbalových aktivit Philadelphia 76ers. Významný menšinový podíl si nechali zakladatel firmy Mark Salzberg a výkonný ředitel společnosti Steven Eichenbaum.

Investiční skupina má s firmou velké plány. Chce podpořit její rozvoj získáním a proškolením nových zaměstnanců a rovněž hodlá zvýšit její přítomnost na internetu. Firma zahájila svou činnost před 35 lety, když oceňovala mince. Postupně se její záběr rozšířil na komiksy, bankovky, časopisy nebo například sportovní kartičky.

V současnosti mají lidé zájem o investice do těchto předmětů, které podporuje nejen více peněz v ekonomikách, ale i kolísavost na finančních trzích. „Lidé byli doma a začali hledat do čeho investovat, zvláště do toho, co si pamatovali z mládí, jako třeba komiksy, co si prohlíželi jako děti,“ říká Mark Salzberg z Certified Collectibles Group (CCG), která provádí ověření pravosti a kvality těchto předmětů.

Konkrétně komiks, který představil Batmana světu, se podle něj nedávno prodal za 1,12 milionu dolarů. „Sběratelské předměty jsou prudce rostoucím trhem a třídou aktiv,“ shrnuje Salzberg. Ostatně před šesti měsíci začala firma certifikovat sběratelské karty Pokémon a sportovní kartičky. Nyní mají podle Salzberga přes milión žádostí o certifikaci a denně obchodují třicet až padesát tisíc kartiček.

Zájem o sbírání sportovních kartiček podle jejich sběratele a majitele mediální agentury Media Buyers Lukáše Chmely odstartoval koronavirus. „Lidé měli přebytky financí, volný čas, pozastavené sportovní soutěže (a sázení na ně) a do toho jela vlna nostalgie, kterou odstartoval dokument Last dance (dokument o poslední sezóně týmu Chicago Bulls okolo Michaela Jordana, pozn. red.). Ta táhla nákupy nahoru,“ dodává Chmela s tím, že trhu pomohl nahoru rovněž zájem influencerů a vliv sociálních sítí.

Nicméně v dubnu již trh začal ochlazovat. „Od té doby ceny sletěly až o desítky procent. U některých karet víc, u některých méně,“ popisuje Chmela s tím, že z dlouhodobého hlediska ceny porostou a to zvláště u nováčkovských kartiček hvězd jako je Jordan, fotbalisté Pelé, Messi, Ronaldo nebo například golfista Tiger Woods.

Boom sběratelského trhu ale nepřilákal jen skupinu Blackstone. Investiční skupina vedená hedgeovým mágem Steve Cohenem kupuje proslulý aukční dům Goldin Auctions, která se zaměřuje na sportovní předměty. Rozšířila tak svůj záběr ve sběratelské oblasti a alternativních investicích. „Dochází ke konsolidaci celého odvětví. Na trhu investic do sportovních karet se točí čím dál více peněz,“ upozorňuje Chmela.

Společnost Collectors Holdings, kterou kromě Cohena vlastní Dan Sundheim z D1 Capital Partners a milionář Nat Turner – ani Goldin Auctions nezveřejnily zaplacenou částku. Nicméně majitelé Goldin Auctions získají podíl v Collectors Holdings.

Aukční dům založil v roce 2012 Ken Goldin, který však většinový podíl prodal již dříve v letošním roce skupině investorů v čele s Chernin Group. Prodej ocenil společnosti na více než čtyřicet milionů dolarů. Aukční dům tento rok prodal sběratelské předměty z oblasti sportu za více než půl miliardy dolarů, což z něj dělá jedničku na prudce rostoucím trhu.

Celý sběratelský trh včetně mincí, bankovek, tenisek nebo komiksů směřuje podle agentury Bloomberg letos k obchodům za deset miliard dolarů. Bohatí investoři totiž chtějí své peníze vložit kromě akcií a dluhopisů i do alternativních investic.

Trh ostatně láká celou řadu celebrit a miliardářů. Konkrétně do Goldinu investovali v letošním roce basketbalová hvězda Kevin Durant, miliardář Mark Cuban a youtuber Logan Paul.

Cohen, Sundheim a Turner vytvořili Collectors Holdings kvůli investici do společnosti Collectors Universe, která vlastní PSA, jež patří ke špičce v oblasti ohodnocování kvality a pravosti sportovních kartiček. Transakce proběhla loni v listopadu.