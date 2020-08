Numismatika: Nejen koníček, ale i vhodná alternativní investice | E15.cz

Na začátku letošního července se poprvé po devíti letech dostala cena zlata nad úroveň 1 800 dolarů a aktuálně dosahuje už přes 2000 dolarů za troyskou unci, což je zajímavá zpráva pro všechny, kdo do žlutého kovu investují. Během posledních měsíců poměrně stabilně rostl i takzvaný spot pro stříbro, který je momentálně na hodnotě 27,7 dolarů za troyskou unci. Právě cenné kovy jako zlato a stříbro patří mezi relativně stabilní a bezpečné investice. Vedle investičních slitků jsou široce dostupné zlaté a stříbrné investiční mince, které se těší značné oblibě mezi drobnějšími investory z řad široké veřejnosti.

„Za příklad mohou posloužit například zlaté Rakousko-Uherské desetikoruny. Jsou to velmi oblíbené a v podstatě ideální sběratelské investiční mince, protože jejich numismatická hodnota podrží cenu i v případě výkyvu ceny samotného kovu. Asi před pěti lety se tato mince obchodovala za zhruba 2 500 až 2 700 korun, dnes už není problém dostat za ni pět tisíc a více,“ uvádí Pavel Krejčíř z Aukra, kde se od roku 2018 v kategorii Numismatika vydražily předměty za téměř 683 milionů korun.

Vedle ryze investičních mincí, které běžně nemívají přílišnou sběratelskou hodnotu, pak stojí mince vzácné, do jejichž hodnoty se vedle ceny drahého kovu promítají i další faktory: například jejich stáří, rarita, zachovalost či poptávanost mezi sběrateli. „Pokud by se někdo domníval, že je sběratelství mincí záležitostí starších generací, rozhodně by se mýlil. Tento koníček neustále přitahuje pozornost, a to i mladších generací,“ říká Pavel Krejčíř.

Za pravdu mu dávají i čísla. Podle loňských informací webu sběratel.info dosahuje český trh se vzácným numismatickým materiálem hodnot stovek milionů korun. V numismatických aukcích se loni prodaly mince a medaile za 465 milionů korun, což oproti roku 2018 představuje nárůst o 55 milionů korun, oproti roku 2016 o celých 165 milionů. Experti rovněž odhadují, že se v českých domácnostech nacházejí numismatické předměty za zhruba 40 miliard korun, přičemž ještě před deseti lety byla jejich hodnota poloviční.

„Zvýšený zájem vystavovatelů se zaměřením na numismatiku zaznamenal i letošní veletrh Sběratel, který se uskuteční jako každý rok na začátku září v Praze. Dnes je to už nejsilnější nomenklatura veletrhu,” říká ředitel akce Jindřich Jirásek, která podle jeho slov navíc každý rok posiluje.

Proniknout do tajů sběratelských mincí je ovšem podstatně složitější, než investovat část svých prostředků do mincí investičních. Pokud se ovšem do numismatiky ponoříte, získáte nejen zajímavé hobby, ale i možnost své finance zhodnotit často výrazně více. Vysoce poptávanými a cennými sběratelskými mincemi jsou též takzvané Svatováclavské dukáty, které se v ČR pravidelně razí již od roku 1923.

„Právě tyto dukáty velmi často figurují v našich top aukcích. Například loni v červnu se na Aukru vydražil číslovaný Svatováclavský dukát z prvního ročníku 1923 za více než půl milionu korun. A cenu dukátů rozhodně neurčuje jen jejich stáří, jak by se laik mohl domnívat. Na začátku letošního července se u nás za asi 461 tisíc vydražil Svatováclavský desetidukát z roku 2014,“ prozrazuje Pavel Krejčíř.