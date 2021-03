Technologie doplácí na strach z inflace | E15.cz

Hodnota těchto firem se snížila podle dat agentury Bloomberg o astronomickou hodnotu 1,6 bilionu dolarů. Jen pro představu: tato suma by stačila na financování českého státu po dobu téměř devatenácti let. V minulých dnech nicméně klesala i newyorská burza, která sice dokázala posílit, ale jen díky prudkému růstu o téměř dvě procenta během pátečního obchodování.

„Výprodej byl v posledních týdnech výrazný. Zvláště se dotkl technologických akcií, které spadly o téměř deset procent,“ dodává analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Technologický trh Nasdaq tak od svých únorových maxim téměř zažil korekci, což je pokles o nejméně deset procent.

Akcie táhly v poslední době dolů obavy z rychlejšího růstu cen. Investoři proto začínají spekulovat na to, že americká centrální banka Fed může zvýšit úrokové sazby dříve, než se čeká. A to navzdory tomu, že její představitelé uvádějí, že budou držet sazby nízko a po dlouhou dobu.

Hráči na trhu totiž očekávají, že koktejl obrovských státních výdajů, rozsáhlého očkování a nízkých sazeb pomůže k rychlému ekonomickému oživení a s tím spojenému růstu cen zboží a služeb.

To se promítlo do růstu výnosů u amerických státních dluhopisů, které se u desetiletých bondů dostaly ve čtvrtek na 1,55 procenta, přičemž na začátku roku byly výnosy pod jedním procentem. „Souvisí to s očekávaným růstem úrokových sazeb ve světě. Inflační tlaky se totiž globálně zvýšily,“ dodává Tomčiak.

Kromě pumpování peněz do ekonomiky ze strany centrálních bank a vlád pomáhá růstu cen rovněž zdražování komodit. Konkrétně cena barelu ropy Brent se v pátek dostala na 68,25 dolaru, což je nejvýše od 8. ledna 2020. Kromě komodit ale zdražují rovněž čipy nebo lodní doprava.

Trhům navíc nepomohlo ani čtvrteční vystoupení guvernéra Fedu Jerome Powella, přestože uvedl, že centrální banka bude trpělivá při ukončování své podpory pro ekonomiku. Jinými slovy že Fed bude pumpovat peníze do amerického hospodářství dlouho.

Ani to však nestačilo. Americké burzy se v reakci na jeho slova ve čtvrtek propadly a v pátek se nervozita přelila na asijské a evropské kapitálové trhy. „To, co řekl, se nelišilo od jeho dřívějších vyjádření, ale trhy potřebují něco přesvědčivějšího,“ uvedl pro list The New York Times ekonom společnosti Cornerstone Macro Roberto Perli.

Burzy ale sráží dolů nejen hrozba růstu úrokových sazeb, ale rovněž vysoké ocenění amerických akcií, a to zvláště technologických, které se dostalo na úrovně z dob technologické bubliny. Podle Chada Morganlandera z Washington Crossing Advisors je možné, že technologické akcie ještě zažijí pokles o dalších deset procent právě kvůli svým vysokým cenám.