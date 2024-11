Podle analýzy společnosti S&P Global Market Intelligence, která vychází z cen od 5. do 20. listopadu, zaznamenalo deset nejvýkonnějších akcií v indexu S&P 500 nárůst o 18 a více procent. Nejlépe se na burze dařilo technologické firmě Axon, jež vyrostla o skoro 40 procent. Firma vyvíjí armádní technologie, zbraně a vynucovací prostředky – například paralyzéry a kamery na tělo. Druhý nejvyšší nárůst hodnoty akcií zaznamenala Tesla, automobilka Elona Muska. Třetí příčku obsadila energetická firma z Texasu Vistra Corporation.

Republikánské vítězství vyvolalo býčí náladu

Při nákupu akcií na základě krátkodobého růstu by ale měli být investoři opatrní, upozorňuje pro CNBC analytik společnosti Professional Advisory Services, Inc. Jeremy Goldberg. „Momentum je na trhu mocná síla, ale spoléhat se jako na investiční strategii pouze na krátkodobé cenové pohyby je riskantní,“ říká.

Deregulace i mírnější přístup k fúzím a akvizicím jsou podle vedoucího investičních strategií v J.P. Morgan Private Bank Jacoba Manoukiana dvě klíčová témata „vedoucí k býčí náladě po Trumpově vítězství“.

Pro fúze a akvizice by díky nástupu republikánského kandidáta do úřadu mohl být rok 2025 přelomový zejména v odvětvích silně ovlivněných daní z kapitálových zisků nebo regulační nejistotou, myslí si šéfka společnosti Mergermarket Lucinda Guthrie. Řekla to webu Variety. To by mohlo pomoci akciím společností, které nabízí streamovací platformy – například Warner Bros. Discovery, pod kterou spadá Max nebo společnosti The Walt Disney Co., která nabízí streaming Disney+.

Trumpův fosilní impuls

Analytici předpokládají, že se pod Trumpovou administrativou opět otevřou dveře ropným a plynovým projektům. Trump totiž v předvolebních kampaních vyzýval ke zvýšení produkce fosilních paliv a ke zrušení politiky Bidenovy éry, která má snížit emise skleníkových plynů v USA. Například EQT Corporation, která patří mezi největší americké producenty zemního plynu, tak během listopadu zaznamenala nárůst akcií o 24 procent.

Dařit by se mohlo i firmám, které se zaměřují na umělou inteligenci. Například společnost Palantir Technologies ve třetím čtvrtletí uvedla „bezprecedentní“ poptávku po svých produktech. Odhady analytiků překonala i firma Axon, jejíž akcie rostly v listopadu o 38 procent.

Opomenout pak nelze ani faktor Elona Muska, který byl jedním z hlavních podporovatelů Trumpovy kampaně a který se nakonec stane i součástí jeho administrativy jako spoluvedoucí ministerstva pro efektivitu státní správy. Den po volbách akcie jeho společnosti na výrobu elektromobilů Tesla vzrostly o 14 procent, do konce týdne dokonce o téměř 30 procent. Podle expertů lze ale od Trumpa čekat ještě další kroky, které by mohly pomoci Muskovu podnikání – například zrušení daňové úlevy pro elektromobily, což by mohlo poškodit konkurenci Tesly nebo zavedení federálního schvalovacího procesu pro autonomní vozidla.