Zvěstovatelé světové recese. Ceny kovů se hroutí, s nimi i šance na prosperitu | E15.cz

Komoditní burziáni začínají mít jasno v tom, jaká fáze ekonomického cyklu nastává: vcelku přesvědčivě vzkazují, že to bude recese. V posledních týdnech se totiž začali masivně zbavovat klíčových průmyslových surovin, se kterými bývá obvykle spojován hospodářský růst. Na světových trzích tak brutálně zlevňují významné průmyslové kovy jako například měď či hliník, které byly přitom ještě nedávno pro světovou ekonomiku takřka cenově nedostupné. Index cen průmyslových kovů agentury Bloomberg tak jen během června propadl o bezmála sedm procent.

„I když události posledních dvou let zásadně změnily náš pohled na fungování ekonomiky a na její zákonitosti, stále platí, že významně klesající ceny průmyslových kovů signalizují blížící se recesi,“ uvádí ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Republic Petr Kymlička. Alternativní Index WisdomTree Industrial Metals mapující taktéž ceny průmyslových kovů, byť v odlišném složení, propadl od počátku měsíce takřka o 12 procent.

Během června se tak prakticky zhroutil trh s mědí, když kov široce využívaný v průmyslu i ve stavebnictví cenově propadl o 14 procent. Téměř patnáct procent ztratil i hliník, o šestnáct procent zlevnil ale například i někdejší cenový rekordman cín. Obdobně poslední měsíc nachytal v nedbalkách i ocel: jediný měsíc stačil k tomu, aby její cenovky na světovém trhu spadly o 18 procent.

„Propad cen komodit do značné míry odráží obavy z tempa globálního hospodářského růstu. Každá vlna obav o růst se zároveň znovu propíše i do cen kovů,“ uvádí v květnové analýze švýcarské banky UBS analytička Daisy Tsengová.

Ještě počátkem letošního března byly přitom ceny průmyslových kovů na více než desetiletých maximech. Od té doby propadl index průmyslových kovů téměř o třetinu. Část významných průmyslových surovin je tak podstatně levnější než například na počátku letošního roku. Měď a ocel jsou dokonce nejlevnější od loňského března.

„Pravděpodobnost globální recese je už celkem vysoká. Centrální banky musejí pokračovat v utahování monetární politiky, což má silný vliv na poptávku. Ztrácí všechny průmyslově orientované komodity a jednotlivé země postupně upravují své predikce,“ zdůrazňuje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Masivní utahování měnové politiky avizují zejména Spojené státy americké.

Jak uvádí analýza společnosti Cyrrus, v USA se nikdy nepodařilo snížit spotřebitelskou inflaci o 2,5 procentního bodu a více, aniž by nastala recese. Tu analytici věští zřejmě už na sklonku letošního roku. „Příchod globální recese je vysoce pravděpodobný v závěru tohoto či v prvním pololetí příštího roku,“ dodává Kymlička.

Záchranným polštářem proti recesi prý ale může být přebytek volných peněz v globální ekonomice jako dědictví léta rozvolněné politiky všech hlavních centrálních bank světa. „Na trzích je značné množství likvidních prostředků, a proto očekávám, že zůstaneme pouze u zpomalení růstu, byť určitě v některých dílčích ekonomikách k recesi může dojít,“ soudí ekonom a partner poradenské společnosti PwC Petr Kříž.

Podle něho existují v současnosti dva základní trendy, zpomalení růstu globální ekonomiky a růst nejistot a rizik. Ulevit ekonomice ovšem může i souběžný pokles cen ropy.

„To je v tuto chvíli žádoucí. Pokud by zapůsobil určitý autoregulační mechanismus a pokles cen komodit by vybalancoval nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, mohlo by být výsledkem zvládnutelné zpomalení ekonomiky,“ zdůrazňuje ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler.