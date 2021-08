Mička nastoupí do práce za 50 tisíc hrubého, Vávra žaluje Facebook | E15.cz

Insolventní podnikatel v módním byznysu Michal Mička otevřel novou profesní kapitolu. Od září z něj bude zaměstnanec. Mička nastoupí do poradenské společnosti Clareo, jejímž jediným akcionářem je tuzemský byznysmen Petr Kasa. Firma je podle svého profilu na sociální síti LinkedIn orientovaná na poradenský servis pro manažery, posláním Michala Mičky bude v jeho novém působišti role projektového manažera. >>> VÍCE SE DOČTETE ZDE

Duhové kancelářské centrum v pražských Vršovicích přestane existovat. Jeho vlastník, developerská skupina Daramis, chystá na místě trojice postarších administrativních budov 4D Center výstavbu velkého bytového komplexu. Studie, kterou pro změnu územního plánu zpracoval ateliér Loxia, počítá s blokem 14 bytových domů. >>> VÍCE SE DOČTETE ZDE

Maloobchodní řetězec Lidl se pustil do expanze. V tuzemsku letos otevírá jeden supermarket za druhým a chystá další prodejny napříč republikou. Letos v létě začal své prodejny v Praze a v okolí zásobovat z nového logistického centra v Buštěhradu, výstavbu dalšího zásobovacího centra pro Moravu plánuje na příští rok. >>> VÍCE SE DOČTETE ZDE

VIDEO: OLYMPIÁDA PŘINÁŠÍ SVĚTU KAŽDÉ ČTYŘI ROKY OBROVSKÉ FINANČNÍ ZTRÁTY. STÁTY NAVRHUJÍ ŘEŠENÍ, JAK JE SNÍŽIT:

Jeho videohry jako Mafia či Kingdom Come: Deliverance hrály miliony lidí, Daniel Vávra se ale ve světě digitálních médií zviditelňuje ještě úplně jinak. Žalobou chce jako první z Čechů přinutit Facebook k tomu, aby mazal jen obsah odporující tuzemským zákonům. „Podle některých právníků by to měl být snadný případ asi jako neuznaná reklamace bot. Jiní jsou ale opatrnější,“ vysvětluje Vávra, který na prodeji studia Warhorse vydělal stovky milionů korun. Teď investuje do různých aktiv včetně bitcoinu, který podle něj nejde regulovat, a proto je dobře v něm část majetku mít. >>> ROZHOVOR S DANIELEM VÁVROU ČTĚTE ZDE

Období sucha ve světě kryptoměn alespoň na chvíli pominulo. Během posledních sedmi dní celková hodnota trhu vzrostla o 200 miliard dolarů a mezi nejrozšířenějšími virtuálními mincemi není problém narazit i na takové, které posílily o více než 40 procent a vydaly se na cestu k plnění aktualizovaných cenových cílů. Více najdete v aktuálním Krypto-grafu týdne. >>> CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE

Česko udělalo první krok v honbě za přilákáním investora, jenž má v tuzemsku vybudovat gigafactory, tedy továrnu na baterie do elektromobilů. Po memorandu by měla následovat investiční pobídka. Ekonomové oslovení E15 nastínili několik jejich možných rysů, aby se projekt gigafactory nestal pro Česko spíše přítěží. >>> CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE

Jarní mrazy, letní sucha v některých částech světa a přívalové deště v jiných, vytvářejí velký tlak na globální zemědělství. V ohrožení je kvantita i kvalita řady plodin od kávy přes ovoce po obiloviny. Počasí má dopady i na živočišnou výrobu. Experti varují, že špatné letošní zemědělské podmínky se mohou promítnout do cen ve vyspělých zemích a projevit se potravinovou nouzí v těch nejzranitelnějších státech. >>> CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE